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В Украине выросли пенсии (календарь повышения)

В Украине выросли пенсии (календарь повышения)

С 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц вырастает с 2,1 тысячи гривень до 2,4 тысячи гривень благодаря повышению “минималки” до 6 тысяч гривень.

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Кому повысят. Это повышение охватит тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет для мужчин и 25 лет – для женщин.

С 1 марта запланирована индексация пенсий (на 11%), а с апреля – автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом размера зарплаты и приобретенного стажа.

С июля будут доплачивать по 400 грн пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. При наличии 20/25 лет стажа они будут получать не менее 2,5 тыс грн.


инфографика Минсоцполитики

Справка Finance.ua:

  • Банковские счета пенсионеров будут проверять. Если пенсия или социальные выплаты перечисляются на карту, срок действия которой больше года и за этот срок деньги с карты не снимались и не тратились, то будет запущен механизм проверки личности пенсионера.

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По материалам Finance.UA
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