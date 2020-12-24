В Украине выросли пенсии (календарь повышения)

С 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц вырастает с 2,1 тысячи гривень до 2,4 тысячи гривень благодаря повышению “минималки” до 6 тысяч гривень.
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Кому повысят. Это повышение охватит тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет для мужчин и 25 лет – для женщин.
С 1 марта запланирована индексация пенсий (на 11%), а с апреля – автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом размера зарплаты и приобретенного стажа.
С июля будут доплачивать по 400 грн пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. При наличии 20/25 лет стажа они будут получать не менее 2,5 тыс грн.
инфографика Минсоцполитики
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