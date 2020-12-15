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Банковские счета пенсионеров будут проверять

Банковские счета пенсионеров будут проверять

Если пенсия или социальные выплаты перечисляются на карту, срок действия которой больше года и за этот срок деньги с карты не снимались и не тратились, то будет запущен механизм проверки личности пенсионера.

Об этом пишет napensii.ua.

Банк, обслуживающий карту, на которую начисляются выплаты, должен уведомить Пенсионный фонд или управление соцзащиты населения о том, что движение денег по карте не происходит. В результате чего на время проверки счет может быть заблокирован.

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Снова пользоваться картой пенсионер сможет после того, как Пенсионный фонд проведет идентификацию и верификацию личности на основании предъявленного лично (в обязательном порядке) получателем паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его возраст, и определенного законодательством документа, в котором указаны сведения о месте проживания.

Поэтому лучше всего не копить деньги на карте, а снимать ежемесячно, чтобы избежать проверок.

Справка Finance.ua:

  • С 1 декабря у нескольких миллионов украинских пенсионеров увеличились пенсии. Произошло это в связи с плановым ростом соцстандартов. Минимальная пенсия повысилась до 1769 грн (+57 грн), или на 8% (с 1638 грн до 1769 грн) за год. Но кроме повышения минимальных пенсий, увеличились пенсии и другим категориям пенсионеров.

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По материалам Finance.UA
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