Банковские счета пенсионеров будут проверять

Если пенсия или социальные выплаты перечисляются на карту, срок действия которой больше года и за этот срок деньги с карты не снимались и не тратились, то будет запущен механизм проверки личности пенсионера.
Об этом пишет napensii.ua.
Банк, обслуживающий карту, на которую начисляются выплаты, должен уведомить Пенсионный фонд или управление соцзащиты населения о том, что движение денег по карте не происходит. В результате чего на время проверки счет может быть заблокирован.
Снова пользоваться картой пенсионер сможет после того, как Пенсионный фонд проведет идентификацию и верификацию личности на основании предъявленного лично (в обязательном порядке) получателем паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его возраст, и определенного законодательством документа, в котором указаны сведения о месте проживания.
Поэтому лучше всего не копить деньги на карте, а снимать ежемесячно, чтобы избежать проверок.
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