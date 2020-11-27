Кому добавили больше всех пенсии

С 1 декабря у нескольких миллионов украинских пенсионеров увеличились пенсии. Произошло это в связи с плановым ростом соцстандартов. Минимальная пенсия повысилась до 1769 грн (+57 грн), или на 8% (с 1638 грн до 1769 грн) за год. Но кроме повышения минимальных пенсий, увеличились пенсии и другим категориям пенсионеров.

Больше всего выиграли от повышения пенсий те, у кого они и так были высокими. Например, максимальная выплачиваемая пенсия, составляющая 10 минимальных (сейчас 17 690 грн), выросла сразу на 570 грн.

Конечно, при условии, что начисленная пенсия больше этой суммы – например 18 000 грн.

Увеличились пенсии у некоторых категорий пенсионеров за счет надбавок, начисляемых в процентах от ПМ:

инвалиды войны – у них, в зависимости от группы инвалидности, пенсии выросли на 205-370 грн;

инвалиды ЧАЭС – на 128-162 грн;

участники боевых действий – на 93 грн. Все эти категории получили еще и дополнительные надбавки от 8,5 до 28,5 грн.

Шахтерам добавили по 171 грн.

Пенсии почетных доноров (40 и более бесплатных сдач крови не менее 400 г за раз), имеющих надбавку к пенсии 10% от ПМ, причем не для пенсионеров, а для трудоспособных, увеличились на 7 грн.

Пенсионеры с особыми заслугами перед Украиной (орденоносцы, имеющие звание “заслуженный” или “народный”) дополнительно получили от 11,4 до 22,8 грн.

Пенсионерам, получающим трудовые пенсии по возрасту выше, чем новая минимальная (1769 грн), не добавили ничего либо их прибавки оказались незначительными – от 57 копеек до 7-12 грн. Это доплаты за стаж – 1% от минпенсии за каждый дополнительный отработанный год свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин. С 1 декабря эта доплата увеличилась на 57 копеек за каждый год. Например, мужчина, у которого 43 года стажа, получит дополнительно к пенсии около 4,5 грн (0,57х8=4,56) грн.

Не изменились пенсии у работающих пенсионеров, госслужащих, научных работников, помощников народных депутатов и тех, кому пенсии были назначены в 2019-20 годах.

Справка Finance.ua:

В соответствии с Законом о государственном бюджете Украины на 2020 год с 1 декабря 2020 года в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты: минимальная пенсия, алименты, максимальная помощь по безработице.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr