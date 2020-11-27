Прожиточный минимум возрастет на 71 гривну: что изменится с 1 декабря (инфографика)

В соответствии с Законом о государственном бюджете Украины на 2020 год с 1 декабря 2020 года в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты: минимальная пенсия, алименты, максимальная помощь по безработице.

Читайте также: На сколько вырастет прожиточный минимум в 2021 году

Повышается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Это означает, что минимальная пенсия возрастет на 57 гривен – с 1712 гривен до 1769 гривен.

Пособие по безработице. Его размер составляет четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц (с 1 декабря – 2270 гривен). Таким образом, сумма увеличится с 8788 гривен до 9080 гривен.

Алименты. Гарантированный размер алиментов с одного из родителей зависит от возраста ребенка и составляет половину прожиточного минимума. Для ребенка в возрасте до 6 лет минимальный размер составит 960,5 гривен, а для 6-18 лет 1197,5 гривен.

Прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года – 2027 гривен, с 1 июля – 2118 гривен, с 1 декабря – 2189 гривен.



Справка Finance.ua:

Повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен переносится на декабрь 2021 года. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко. “1 июля (2021 – Ред.) планировалось 6500 гривен. Сейчас будет с 1 декабря (2021 – ред.) – 6500. Это объясняется тем, что у нас определенным образом шоковые иногда вливания средств в экономику влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и определили, что нам действительно стоит отложить это повышение до конца года. 1 декабря – более чем нормальный срок введения 6500 гривен”, – заявил он.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.