Прожиточный минимум возрастет на 71 гривну: что изменится с 1 декабря (инфографика)

В соответствии с Законом о государственном бюджете Украины на 2020 год с 1 декабря 2020 года в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты: минимальная пенсия, алименты, максимальная помощь по безработице.
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Прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года – 2027 гривен, с 1 июля – 2118 гривен, с 1 декабря – 2189 гривен.
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