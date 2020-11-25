Кому повысят пенсии в 2021 году: как докупить стаж

В следующем году в правительстве планируют повышать пенсии в несколько этапов.
Так, уже с 1 января 2021 года вырастут пенсии, “привязанные” к минимальной зарплате. Это в первую очередь пенсии тех, кому исполнилось 65 лет и кто имеет страховой стаж 30 (женщины) или 35 лет (мужчины).
Минимальная пенсия для таких людей составит 2400 грн (40% от минимальной зарплаты, которая, согласно проекту госбюджета, вырастет до 6000 грн).
Согласно постановлению Кабмина №849 от 16 сентября, 1 марта пройдет индексация пенсий. Будут пересчитаны ранее назначенные пенсии и надбавки к ним. Ожидается, что индекс индексации составит 11%, и это повышение ощутят около 9 млн пенсионеров из 11 млн.
Также с 1 марта продолжат получать 500 грн доплаты пенсионеры старше 80 лет (при условии, что их пенсия меньше средней зарплаты). С этого дня минимальная пенсия для людей старше 80 лет должна будет составлять 2600 грн (при наличии страхового стажа 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин). Разницу при необходимости будут доплачивать в виде госпомощи.
С 1 апреля пересчитают пенсию работающим пенсионерам, сделав поправку на трудовой стаж.
С 1 июля в связи с ростом минимальных зарплат снова повысятся пенсии тех, у кого стаж 30 или 35 лет (у женщин и мужчин соответственно). Их минимальная пенсия составит уже 2600 грн (после роста минимальных зарплат до 6500 грн).
Также с 1 июля станут получать надбавки пенсионеры 75-79 лет – 400 грн при условии, что их пенсии не превышают средней зарплаты.
Кроме того, с 1 июля ожидается повышение минимальных пенсионных выплат для тех, кому не хватает стажа, и для людей с инвалидностью, в связи с очередным ростом прожиточного минимума. Выплаты вырастут с 1769 до 1854 грн. Также вырастут многие надбавки.
Еще одно повышение прожиточного минимума запланировано на 1 декабря 2021 года. Тогда самая маленькая пенсия будет составлять 1934 грн.
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