Пенсионный возраст повысят с апреля: экс-министр рассказал, нужен ли следующий шаг

В Украине в апреле пенсионный возраст для женщин повысят с 59,5 до 60 лет. Это станет завершающим этапом реформы, которую утвердили еще 10 лет назад. При этом, чтобы увеличить поступления в Пенсионный фонд, можно обойтись и без повышения требований к возрасту.
Об этом рассказал бывший министр соцполитики Андрей Рева.
«Это завершающий этап реализации решения, которое было принято в 2011 году… В течение 10 лет плавно повышали пенсионный возраст для женщин: каждый год на полгода. Если любого человека спросить, он за то, чтобы повышать пенсионный возраст или против, думаю, 100% опрошенных выступят против. И я против», — отметил Рева.
По его словам, в Украине есть огромный резерв для пополнения ПФУ без увеличения пенсионного возраста. Ведь в стране 24 млн трудоспособного населения. Из которых взносы платят только 10,5 млн. Еще за 3 млн платит государство. Остальные же 10 млн хотят получать пенсию без каких-либо взносов:
«Есть еще 3 млн людей, которые по закону освобождены от уплаты взносов в ПФУ, — рассказывает Андрей Рева. — В основном это люди, которые занимаются индивидуальным хозяйством в селе. Они часто сдают свои паи фермерам, и получают деньги. Почему не обязать фермеров платить пенсионные взносы за владельцев паев? Дальше у нас 2 млн безработных, 3 млн людей работают за границей — создавая им рабочие места и поднимая зарплату их можно вернуть. Еще 2 млн — работают в тени. С этим тоже нужно бороться. Вот это — резерв для увеличения количества плательщиков налогов. И тогда Пенсионный фонд будет профицитным».
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