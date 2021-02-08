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Пенсионный возраст повысят с апреля: экс-министр рассказал, нужен ли следующий шаг

Пенсионный возраст повысят с апреля: экс-министр рассказал, нужен ли следующий шаг

В Украине в апреле пенсионный возраст для женщин повысят с 59,5 до 60 лет. Это станет завершающим этапом реформы, которую утвердили еще 10 лет назад. При этом, чтобы увеличить поступления в Пенсионный фонд, можно обойтись и без повышения требований к возрасту.

Об этом рассказал бывший министр соцполитики Андрей Рева.

«Это завершающий этап реализации решения, которое было принято в 2011 году… В течение 10 лет плавно повышали пенсионный возраст для женщин: каждый год на полгода. Если любого человека спросить, он за то, чтобы повышать пенсионный возраст или против, думаю, 100% опрошенных выступят против. И я против», — отметил Рева.

По его словам, в Украине есть огромный резерв для пополнения ПФУ без увеличения пенсионного возраста. Ведь в стране 24 млн трудоспособного населения. Из которых взносы платят только 10,5 млн. Еще за 3 млн платит государство. Остальные же 10 млн хотят получать пенсию без каких-либо взносов:

«Есть еще 3 млн людей, которые по закону освобождены от уплаты взносов в ПФУ, — рассказывает Андрей Рева. — В основном это люди, которые занимаются индивидуальным хозяйством в селе. Они часто сдают свои паи фермерам, и получают деньги. Почему не обязать фермеров платить пенсионные взносы за владельцев паев? Дальше у нас 2 млн безработных, 3 млн людей работают за границей — создавая им рабочие места и поднимая зарплату их можно вернуть. Еще 2 млн — работают в тени. С этим тоже нужно бороться. Вот это — резерв для увеличения количества плательщиков налогов. И тогда Пенсионный фонд будет профицитным».

Справка Finance.ua:

  • В Украине с 1 апреля 2021 года повысят пенсионный возраст для женщин. Нововведение коснется тех украинок, которые в этом году будут выходить на заслуженный отдых. По старым правилам получить выплату смогут: женщины, родившиеся с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года. В 60 лет в 2021 году на пенсию выйдут: женщины, родившиеся с 1 апреля 1961 года.

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По материалам Обозреватель
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