В феврале вкладчикам неплатежеспособных банков выплатили 253,6 млн грн

По состоянию на 1 марта 2021 г. в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 72 действующих банка.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц.

На начало марта 2021 года продолжается ликвидация 47 неплатежеспособных банков, ликвидация 50 банков завершена.

Сколько денег есть у ФГВФЛ? Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 марта 2021 года, составила 14 670,3 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-феврале 2021 года поступило 1 113,6 млн грн.

Сколько выплачено вкладчикам неплатежеспособных банков? В феврале 2021 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, составили 253,6 млн грн.

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По состоянию на 1 марта 2021 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), составила 90 416,8 млн грн.

Напомним, в случае ликвидации банка Фонд гарантирования возмещает вкладчику сумму, не превышающую гарантированную — 200 тысяч грн. При этом гарантиями Фонда покрываются вклады физлиц и ФЛП не только в национальной, но и в иностранных валютах.

Справка Finance.ua:

После объявления о начале ликвидации банка, если общая сумма средств вкладчика превышает гарантированную сумму, он может заявить свои кредиторские требования на сумму, превышающую гарантированную.