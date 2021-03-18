В феврале вкладчикам неплатежеспособных банков выплатили 253,6 млн грн

По состоянию на 1 марта 2021 г. в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 72 действующих банка.
Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц.
На начало марта 2021 года продолжается ликвидация 47 неплатежеспособных банков, ликвидация 50 банков завершена.
Сколько денег есть у ФГВФЛ? Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 марта 2021 года, составила 14 670,3 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-феврале 2021 года поступило 1 113,6 млн грн.
Сколько выплачено вкладчикам неплатежеспособных банков? В феврале 2021 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, составили 253,6 млн грн.
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По состоянию на 1 марта 2021 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), составила 90 416,8 млн грн.
Напомним, в случае ликвидации банка Фонд гарантирования возмещает вкладчику сумму, не превышающую гарантированную — 200 тысяч грн. При этом гарантиями Фонда покрываются вклады физлиц и ФЛП не только в национальной, но и в иностранных валютах.
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