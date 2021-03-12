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Налоги на посылки украинцам предлагают платить по новым правилам

Налоги на посылки украинцам предлагают платить по новым правилам

В Верховной Раде рассматривают возможность увеличить стоимость международной посылки, за которую не нужно платить налоги, из 150 до 200 евро (законопроект №4278). При этом даже после изменения правил налогообложение посылок происходит с целом рядом проблем.

Об этом в эфире «Украинского радио» рассказал председатель Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос.

«Почтовые органы, как государственные, так и частные, должны получить точную информацию о том, какой товар пересылается. И при выдаче этого товара в зависимости от суммы вы должны удостоверить факт уплаты соответствующего налога. То есть фактически растаможивания товаров будет осуществляться с участием контроля почтовых органов», — поясняет эксперт.

В результате в будущем может возникнуть ситуация, когда почтовые органы будут говорить государству, что они выполняют не свойственные им функции, то есть государственную деятельность, не получая соответствующую компенсацию.

«Проблемы могут быть на разном уровне: проблемы общения с торговой площадкой, проблемы общения и взаимодействия покупателя и отправителя товара, проблемы относительно качества товара и вопрос к производителю, а также финансовые проблемы по взаимодействию между банком плательщика и банком получателя. Поэтому это большое количество проблем, и когда законодатель пытается добавить сюда еще и налогообложения, получается довольно сложная система», — поясняет Кривонос.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, в пояснительной записке к законопроекту предлагается привести в соответствие положения Налогового и Таможенного кодексов Украины в части определения базы налогообложения НДС и пошлиной при ввозе товаров на территорию Украины международными почтовыми и экспресс-отправлениями.
  • Предлагают: базой налогообложения НДС установить часть таможенной стоимости или часть фактурной стоимости посылок, превышающей 150 евро. Проект закона также устанавливает возможность отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость — в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременным предоставлением дополнительного реестра.
  • С 1 февраля 2021 года Укрпочта присоединилась к мировым почтовым операторам, которые обмениваются предварительным электронными таможенными данными о международных почтовых отправлениях с товарными вложениями.
По материалам Обозреватель
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