Налоги на посылки украинцам предлагают платить по новым правилам

В Верховной Раде рассматривают возможность увеличить стоимость международной посылки, за которую не нужно платить налоги, из 150 до 200 евро (законопроект №4278). При этом даже после изменения правил налогообложение посылок происходит с целом рядом проблем.
Об этом в эфире «Украинского радио» рассказал председатель Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос.
«Почтовые органы, как государственные, так и частные, должны получить точную информацию о том, какой товар пересылается. И при выдаче этого товара в зависимости от суммы вы должны удостоверить факт уплаты соответствующего налога. То есть фактически растаможивания товаров будет осуществляться с участием контроля почтовых органов», — поясняет эксперт.
В результате в будущем может возникнуть ситуация, когда почтовые органы будут говорить государству, что они выполняют не свойственные им функции, то есть государственную деятельность, не получая соответствующую компенсацию.
«Проблемы могут быть на разном уровне: проблемы общения с торговой площадкой, проблемы общения и взаимодействия покупателя и отправителя товара, проблемы относительно качества товара и вопрос к производителю, а также финансовые проблемы по взаимодействию между банком плательщика и банком получателя. Поэтому это большое количество проблем, и когда законодатель пытается добавить сюда еще и налогообложения, получается довольно сложная система», — поясняет Кривонос.
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