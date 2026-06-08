Правительство расширило поддержку переселенцев и детских домов Сегодня 11:32 — Личные финансы

Кабмин изменил правила выплаты компенсаций за размещение переселенцев

Кабинет Министров увеличил с 60 до 90 дней срок предоставления компенсации заведениям за размещение внутренне перемещенных лиц, которые из-за войны потеряли документы.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Компенсации для внутренне перемещенных лиц

По словам главы правительства, также расширены возможности для подтверждения факта повреждения или уничтожения жилья.

«Расширяем возможности подтверждения факта разрушения или повреждения жилья», — отметила Свириденко.

Теперь для этого можно будет использовать акт дистанционного обследования. Система компенсаций станет более прозрачной: в электронном кабинете Пенсионного фонда можно будет видеть информацию о назначении компенсации, причинах отказа, расчете ее размера и начисленных выплатах.

Жилье для детских домов семейного типа

Также Кабмин принял решение об обеспечении жильем детских домов семейного типа. Определены порядок и условия предоставления субвенций из государственного бюджета.

Приоритет будет предоставляться семьям, которые эвакуировались из-за войны, лишились дома или возвращаются в Украину из-за границы.

В Государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 833 млн грн на обеспечение жильем детских домов семейного типа.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что по состоянию на начало 2026 года около 4,6 млн украинцев имеют статус внутренне перемещенных лиц. Чтобы претендовать на пособие, человек должен иметь официальный статус внутренне перемещенного лица. Переселенцы могут получить государственную субсидию для частичной компенсации стоимости аренды жилья. Это касается тех ВПЛ, жилье которых было разрушено или оказалось в оккупации, поэтому они вынуждены тратить на аренду более 20% доходов и заключать официальный договор.

Также в Украине действует ряд доплат, надбавок и компенсаций для пенсионеров, которые могут существенно облегчить финансовое бремя. Государство автоматически насчитывает только часть из них, за другими же следует обращаться самостоятельно. Finance.ua создал путеводитель , который поможет людям пенсионного возраста получать максимум помощи от государства: от возрастных надбавок до бесплатных лекарств и субсидий.

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