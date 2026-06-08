0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство расширило поддержку переселенцев и детских домов

Личные финансы
33
Кабмин изменил правила выплаты компенсаций за размещение переселенцев
Кабмин изменил правила выплаты компенсаций за размещение переселенцев
Кабинет Министров увеличил с 60 до 90 дней срок предоставления компенсации заведениям за размещение внутренне перемещенных лиц, которые из-за войны потеряли документы.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Компенсации для внутренне перемещенных лиц

По словам главы правительства, также расширены возможности для подтверждения факта повреждения или уничтожения жилья.
«Расширяем возможности подтверждения факта разрушения или повреждения жилья», — отметила Свириденко.
Теперь для этого можно будет использовать акт дистанционного обследования. Система компенсаций станет более прозрачной: в электронном кабинете Пенсионного фонда можно будет видеть информацию о назначении компенсации, причинах отказа, расчете ее размера и начисленных выплатах.

Жилье для детских домов семейного типа

Также Кабмин принял решение об обеспечении жильем детских домов семейного типа. Определены порядок и условия предоставления субвенций из государственного бюджета.
Приоритет будет предоставляться семьям, которые эвакуировались из-за войны, лишились дома или возвращаются в Украину из-за границы.
В Государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 833 млн грн на обеспечение жильем детских домов семейного типа.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что по состоянию на начало 2026 года около 4,6 млн украинцев имеют статус внутренне перемещенных лиц. Чтобы претендовать на пособие, человек должен иметь официальный статус внутренне перемещенного лица. Переселенцы могут получить государственную субсидию для частичной компенсации стоимости аренды жилья. Это касается тех ВПЛ, жилье которых было разрушено или оказалось в оккупации, поэтому они вынуждены тратить на аренду более 20% доходов и заключать официальный договор.
Также в Украине действует ряд доплат, надбавок и компенсаций для пенсионеров, которые могут существенно облегчить финансовое бремя. Государство автоматически насчитывает только часть из них, за другими же следует обращаться самостоятельно. Finance.ua создал путеводитель, который поможет людям пенсионного возраста получать максимум помощи от государства: от возрастных надбавок до бесплатных лекарств и субсидий.
По материалам:
Finance.ua
ВПЛПереселенцыСоциальная защита
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems