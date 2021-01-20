Международные отправления через Укрпочту без рукописных бумажек: что изменится

С 1 февраля 2021 года Укрпочта присоединяется к мировым почтовым операторам, которые обмениваются предварительным электронными таможенными данными о международных почтовых отправлениях с товарными вложениями.

Для этого клиенты почты должны оформлять таможенные декларации онлайн в личном кабинете пользователя, мобильном приложении или системе АРІ.

Данное требование распространяется на оформление таможенных деклараций на международные отправления с товарными вложениями, отправляемых в рекомендованных бандеролях, посылках, рекомендованных мелких пакетах, мешках «М», международных почтовых отправлениях с объявленной ценностью. С марта к данному списку присоединятся и международные отправления EMS, которые тоже станут доступными для оформления онлайн.

Пользователям, которые придут в отделение с бумажными декларациями, будет предложена дополнительная услуга по перепечатке данных из таких деклараций. Стоимость добавляться к стоимости тарифа отправления.

«Автоматизация всех процессов в Укрпочте — это не только сокращение времени обслуживания в отделении, но и основа для ускорения всех необходимых таможенных процедур и сортировки в странах назначения. Так большинство популярных стран для украинского экспорта уведомили о своих намерениях обрабатывать отправления без предварительных таможенных данных только во втором приоритете. Укрпочта сделает все возможное, чтобы отправления украинских экспортеров обрабатывались в первую очередь. Кроме того, это хороший повод сэкономить на тарифе, так как при оформлении онлайн есть welcome-бонус в 3%. Для самого популярного вида отправления „мелкий пакет“ с 2018 года действует накопительный бонус до 15%», — отметила Юлия Павленко, директор департамента международных операций Укрпочты.

Согласно статьям Регламента Конвенции Всемирного почтового союза и новым нормативным таможенным документам ряда стран почтовые операторы обязаны переходить на использование предварительных таможенных данных в электронном виде. Отправления, на которых не будет электронной информации, на сортировке в Укрпочте и странах-получателях будут обрабатывать во вторую очередь. К тому же почтовые операторы других стран оставляют за собой право вовсе не принимать такие международные отправления.