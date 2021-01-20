Международные отправления через Укрпочту без рукописных бумажек: что изменится

С 1 февраля 2021 года Укрпочта присоединяется к мировым почтовым операторам, которые обмениваются предварительным электронными таможенными данными о международных почтовых отправлениях с товарными вложениями.
Для этого клиенты почты должны оформлять таможенные декларации онлайн в личном кабинете пользователя, мобильном приложении или системе АРІ.
Данное требование распространяется на оформление таможенных деклараций на международные отправления с товарными вложениями, отправляемых в рекомендованных бандеролях, посылках, рекомендованных мелких пакетах, мешках «М», международных почтовых отправлениях с объявленной ценностью. С марта к данному списку присоединятся и международные отправления EMS, которые тоже станут доступными для оформления онлайн.
Пользователям, которые придут в отделение с бумажными декларациями, будет предложена дополнительная услуга по перепечатке данных из таких деклараций. Стоимость добавляться к стоимости тарифа отправления.
«Автоматизация всех процессов в Укрпочте — это не только сокращение времени обслуживания в отделении, но и основа для ускорения всех необходимых таможенных процедур и сортировки в странах назначения. Так большинство популярных стран для украинского экспорта уведомили о своих намерениях обрабатывать отправления без предварительных таможенных данных только во втором приоритете. Укрпочта сделает все возможное, чтобы отправления украинских экспортеров обрабатывались в первую очередь. Кроме того, это хороший повод сэкономить на тарифе, так как при оформлении онлайн есть welcome-бонус в 3%. Для самого популярного вида отправления „мелкий пакет“ с 2018 года действует накопительный бонус до 15%», — отметила Юлия Павленко, директор департамента международных операций Укрпочты.
Согласно статьям Регламента Конвенции Всемирного почтового союза и новым нормативным таможенным документам ряда стран почтовые операторы обязаны переходить на использование предварительных таможенных данных в электронном виде. Отправления, на которых не будет электронной информации, на сортировке в Укрпочте и странах-получателях будут обрабатывать во вторую очередь. К тому же почтовые операторы других стран оставляют за собой право вовсе не принимать такие международные отправления.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ночной тариф на электричество: как правильно пользоваться, чтобы сэкономитьВчера, 18:30 - 29386 17
Украина установила исторический рекорд импорта вина7 ч. назад - 515 11
Украинцам будут платить по две пенсии: каким будет размер выплатыВчера, 11:00 - 12987 8
Как экономить на платежках до 50%? В правительстве дали советВчера, 14:45 - 2228 7
В ГНС предлагают за неуплату налогов привлекать к уголовной ответственности3 ч. назад - 781 4
Ночной тариф на электричество: как правильно пользоваться, чтобы сэкономитьВчера, 18:30 - 29386 17
В каких случаях инспектор имеет право осмотреть салон или багажник автомобиляВчера, 13:08 - 3096
Покупка недвижимости впервые: сколько украинцев освободили от уплаты пенсионного сбораВчера, 19:34 - 3022 1
Как экономить на платежках до 50%? В правительстве дали советВчера, 14:45 - 2228 7
Названы регионы с самой дорогой землей в 2021 годуВчера, 17:05 - 1053
Япония представила космическую ракету нового поколения18 мин. назад
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 594 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1300 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 1812 5
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 802