Как происходит списание безнадежного налогового долга вследствие форс-мажорных обстоятельств

Списанию подлежит налоговый долг налогоплательщика, возникший вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

«Органы ГНС уделяют особое внимание списанию безнадежного налогового долга при форс-мажорных обстоятельствах (в случае поступления в органы ГНС соответствующих обращений налогоплательщиков)», — сказано в сообщении.

Такой факт непреодолимой силы подтверждается Торгово-промышленной палатой Украины (ТПП Украины) — о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или стихийного бедствия на территории Украины. Сертификаты (выводы) региональных торгово-промышленных палат к рассмотрению не принимаются.

Оформление сертификата должно соответствовать следующим требованиям:

закрытый период фиксации форс-мажора, краткое изложение сути этих обстоятельств и ссылки на документы компетентных органов, подтверждающие причинно-следственную связь этих обстоятельств с финансово-хозяйственной деятельностью плательщика.

Сертификаты, оформленные без учета этих требований, не могут быть основанием для списания безнадежного налогового долга, за исключением случаев, когда в орган ГНС поступило решение суда, вступившее в законную силу и обязывающее списать долг плательщика по сертификату, который не соответствует вышеуказанным требованиям.

Справка Finance.ua:

В случае если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму денежного обязательства в течение установленных Налоговым кодексом сроков, то с 1 января 2021 года такой налогоплательщик привлекается к ответственности в виде штрафа.

С 22 февраля 2021 года расширен перечень обстоятельств, при которых могут применить административный арест имущества налогоплательщика.

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 3 марта рассмотрел три законопроекта, касающиеся реструктуризации обязательств по валютным кредитам.

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