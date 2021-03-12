Как происходит списание безнадежного налогового долга вследствие форс-мажорных обстоятельств

Списанию подлежит налоговый долг налогоплательщика, возникший вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
«Органы ГНС уделяют особое внимание списанию безнадежного налогового долга при форс-мажорных обстоятельствах (в случае поступления в органы ГНС соответствующих обращений налогоплательщиков)», — сказано в сообщении.
Такой факт непреодолимой силы подтверждается Торгово-промышленной палатой Украины (ТПП Украины) — о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или стихийного бедствия на территории Украины. Сертификаты (выводы) региональных торгово-промышленных палат к рассмотрению не принимаются.
Оформление сертификата должно соответствовать следующим требованиям:
Сертификаты, оформленные без учета этих требований, не могут быть основанием для списания безнадежного налогового долга, за исключением случаев, когда в орган ГНС поступило решение суда, вступившее в законную силу и обязывающее списать долг плательщика по сертификату, который не соответствует вышеуказанным требованиям.
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