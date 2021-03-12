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В феврале украинцы потратили на новые авто $200 млн

В феврале украинцы потратили на новые авто $200 млн

В феврале украинцы приобрели 6300 новых автомобилей на сумму $ 200 млн без учета стоимости дополнительного оборудования. Лучше всего продавались машины Toyota — 850 регистраций.

Об этом свидетельствуют данные RST.ua.

Больше всего новых автомобилей зарегистрировали в Киеве — свыше 2400. Также активно приобретали новые машины в Харькове, Днепре, Львове и Одессе.

Популярные модели:

  • в феврале спросом пользовались Toyota, Renault, Skoda, Kia и Nissan;
  • самой популярной моделью стала Toyota RAV4, которая покрыла более 6% от числа всех проданных авто;
  • в пятерку также вошли Renault Duster, Kia Sportage, Renault Sandero и Nissan Qushqai.

Как отмечается, около 80% зарегистрированных авто были кроссоверами. Дизельные моторы заняли 29% рынка, а средний объем двигателя составлял более 1,9 л.

Стоимость авто:

  • доля авто стоимостью от $ 17 тыс. до $ 35 тыс. была на уровне 56%;
  • средняя цена всех зарегистрированных новых машин в феврале почти достигла $ 32 тыс.


Инфографика: Укравтопром

Справка Finance.ua:

  • В феврале в Украине было произведено 503 ед. автотранспортных средств. Таким образом, по сравнению с 2020 годом февральский объем выпуска автотранспорта в стране вырос в 2,2 раза.
  • По данным ассоциации Укравтопром, в феврале свою первую регистрацию в Украине прошли почти 33,7 тыс. легковых авто, из которых 27,4 тыс. шт. — импортированные автомобили с пробегом.

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По материалам Finance.UA
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