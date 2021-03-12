В феврале украинцы потратили на новые авто $200 млн

В феврале украинцы приобрели 6300 новых автомобилей на сумму $ 200 млн без учета стоимости дополнительного оборудования. Лучше всего продавались машины Toyota — 850 регистраций.

Об этом свидетельствуют данные RST.ua.

Больше всего новых автомобилей зарегистрировали в Киеве — свыше 2400. Также активно приобретали новые машины в Харькове, Днепре, Львове и Одессе.

Популярные модели:

в феврале спросом пользовались Toyota, Renault, Skoda, Kia и Nissan;

самой популярной моделью стала Toyota RAV4, которая покрыла более 6% от числа всех проданных авто;

в пятерку также вошли Renault Duster, Kia Sportage, Renault Sandero и Nissan Qushqai.

Как отмечается, около 80% зарегистрированных авто были кроссоверами. Дизельные моторы заняли 29% рынка, а средний объем двигателя составлял более 1,9 л.

Стоимость авто:

доля авто стоимостью от $ 17 тыс. до $ 35 тыс. была на уровне 56%;

средняя цена всех зарегистрированных новых машин в феврале почти достигла $ 32 тыс.



Инфографика: Укравтопром

Справка Finance.ua:

В феврале в Украине было произведено 503 ед. автотранспортных средств. Таким образом, по сравнению с 2020 годом февральский объем выпуска автотранспорта в стране вырос в 2,2 раза.