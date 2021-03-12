В феврале украинцы потратили на новые авто $200 млн

В феврале украинцы приобрели 6300 новых автомобилей на сумму $ 200 млн без учета стоимости дополнительного оборудования. Лучше всего продавались машины Toyota — 850 регистраций.
Об этом свидетельствуют данные RST.ua.
Больше всего новых автомобилей зарегистрировали в Киеве — свыше 2400. Также активно приобретали новые машины в Харькове, Днепре, Львове и Одессе.
Популярные модели:
Как отмечается, около 80% зарегистрированных авто были кроссоверами. Дизельные моторы заняли 29% рынка, а средний объем двигателя составлял более 1,9 л.
Стоимость авто:
Инфографика: Укравтопром
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