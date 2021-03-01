В феврале в Украине изготовили полтысячи транспортных средств

В феврале в Украине было произведено 503 ед. автотранспортных средств. Таким образом, по сравнению с 2020 годом февральский объем выпуска автотранспорта в стране вырос в 2,2 раза. Однако по отношению к предыдущему месяцу автопроизводство сократилось почти на 17%. Напомним, январь украинский автопром закончил с результатом — 604 ед. автотранспорта.

Об этом сообщает Укравтопром.

Выпуск легковых автомобилей в годовом исчислении увеличился в три раза, до отметки 449 авто:

на Еврокаре выпустили 241 машину;

на ЗАЗ е — 208 легковых авто.

Коммерческих автомобилей в феврале не производили (информация о производстве на АвтоКрАЗе отсутствует с августа 2016 года). Февральский выпуск автобусов упал почти на 30% до 54 ед.

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Больше всего автобусов произвел «Черкасский автобус» — 25 ед., на Черниговском автозаводе изготовили 19 шт., ЗАЗ отчитался о 8 автобусах, завод «Часовоярские автобусы» закончил месяц с результатом — два автобуса.

Всего за два месяца с начала 2021 года в Украине было произведено 1107 ед. автотранспортных средств, что на 3% больше, чем годом ранее:

легковых автомобилей — 1025 шт. (+10%);

коммерческих — 4 шт. (-60%);

автобусов — 78 шт. (-42%).

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