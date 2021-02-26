Продажи подержанных иномарок выросли: Топ-5 самых популярных авто в феврале

В феврале свою первую регистрацию в Украине прошли почти 33,7 тыс. легковых авто, из которых 27,4 тыс. шт. были импортированные автомобили с пробегом. В результате растаможенные машины, бывшие в эксплуатации, охватили более 81% первичного рынка легковых авто.
Об этом пишет Укравтопром.
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