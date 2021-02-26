Продажи подержанных иномарок выросли: Топ-5 самых популярных авто в феврале

В феврале свою первую регистрацию в Украине прошли почти 33,7 тыс. легковых авто, из которых 27,4 тыс. шт. были импортированные автомобили с пробегом. В результате растаможенные машины, бывшие в эксплуатации, охватили более 81% первичного рынка легковых авто.

Об этом пишет Укравтопром.

Топ-5 популярных марок:

самым популярным брендом в растаможенном секонд-хенде в прошлом месяце был Volkswagen. В феврале украинские номера успели получить 4599 подержанных Фольксвагенов;

на втором месте Ford, за месяц 2609 бывших в употреблении за границей авто этой марки прошли свою первую регистрацию в Украине;

автомобили французской марки Renault показали третий результат – 2233 машины;

четвертое место у Skoda, на автомобилях с пробегом этой марки свой выбор остановили 2173 украинца;

замыкает пятерку самых популярных марок февраля Hyundai – 1775 автомобилей которой поменяли свои иностранные номера на украинские.

Справка Finance.ua:

Принятые парламентом за основу проекты законов (№ 4643-д, № 4644-д) предлагают льготную ставку растаможки автомобилей, которые въехали на территорию Украины до конца 2020 года на уровне не выше 1 тыс. евро.