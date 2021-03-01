Как выбрать кредит или депозит — советы ФГВФЛ

Перед тем как оформлять кредит или депозит, необходимо зайти на сайт финучреждения и детально изучить условия финансовой услуги, советует Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
«Есть потребность оформить депозит, кредит или платежную карту? Или же открыть счет? Отнесись серьезно к выбору финансового учреждения, где планируешь обслуживаться», — говорится в сообщении.
На что обратить внимание:
Как действовать после того, как выбрали услугу:
Что делать, если финучреждение отказывается предоставить экземпляр договора:
Как можно обратиться в НБУ:
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