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Как выбрать кредит или депозит — советы ФГВФЛ

Как выбрать кредит или депозит — советы ФГВФЛ

Перед тем как оформлять кредит или депозит, необходимо зайти на сайт финучреждения и детально изучить условия финансовой услуги, советует Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

«Есть потребность оформить депозит, кредит или платежную карту? Или же открыть счет? Отнесись серьезно к выбору финансового учреждения, где планируешь обслуживаться», — говорится в сообщении.

На что обратить внимание:

  • на сайте финучреждения необходимо ознакомиться с подробными условиями финансовой услуги, которая нужна потребителю;
  • если интересует кредит, то необходимо выяснить полную процентную ставку, все дополнительные платежи и комиссии, штрафы за просрочку платежа, график погашения кредита и т. д.;
  • открывая депозит, нужно уточнить у сотрудника банка, подпадает ли он под гарантии фонда гарантирования вкладов. Перед заключением договора клиента обязаны ознакомить со Справкой о системе гарантирования.

Как действовать после того, как выбрали услугу:

  • по тем предложениям, которые заинтересовали потребителя больше всего, необходимо попросить у финучреждения экземпляры договоров для детального изучения;
  • изучить его нужно тщательно, задавать вопросы работнику финучреждения, если что-то не понятно;
  • если финансовое учреждение отказывается предоставить экземпляр договора для детального изучения и соглашается предоставить его только для подписания, оно идет на нарушение прав потребителя.

Что делать, если финучреждение отказывается предоставить экземпляр договора:

  • первое, что нужно сделать, это обратиться к руководству этого финансового учреждения;
  • если не подействовало — обращаться в НБУ.

Как можно обратиться в НБУ:

  • написать в чат-бот НБУ в мессенджере (Вайбер или Телеграмм);
  • позвонить в контакт-центр — 0 800 505 240
  • заполнить онлайн-форму для обращений на сайте НБУ по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • Рассчитываться за покупки, пополнять мобильный, платить за коммунальные услуги — все это удобно делать с банковского счета. Однако, открывая его и подписывая договор с банком, следует сперва внимательно ознакомиться с условиями обслуживания.
  • У любого человека есть возможность открыть в любом банке Украины карточный счет или вклад с начислением процентов. Для этого между клиентом и банком заключается соответствующий договор, которым устанавливаются определенные права и обязанности сторон. Более того, заключить такой договор можно не только на себя, но и в пользу другого человека.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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По материалам Finance.UA
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