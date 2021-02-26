Как могут изменить работу фрилансеров инициативы Кабмина — мнение эксперта

Недавно Кабинет министров передал на рассмотрение парламента законопроект об урегулировании некоторых нестандартных форм занятости.
Finance.ua попросил операционного директора сервиса Freelancehunt Валентина Зюзина в деталях рассказать о главных новшествах, которыми хотят узаконить работу фрилансеров.
Регуляция фриланса сейчас. Трудовые отношения в Украине до сих пор регулируются устаревшим КЗоТ, который утвердили в 1971-м. За прошедшие 50 лет изменилась не только модель рыночной экономики, появились новые форматы работы. Тогда никто не подозревал о популярности IT-индустрии, а формат удаленной работы еще год назад считался привилегией редких компаний. До сих пор труд фрилансеров никак не защищен в правовом поле.
Основная задача документа — защитить специалистов, занятых на непостоянной (проектной) работе. В комментариях к законопроекту отмечается, что почти все лица, предоставляющие услуги на нерегулярной основе, работают неофициально и без каких-либо социально-трудовых гарантий. Трудовые отношения между физическими и юридическими лицами в большинстве случаев регулируются гражданско-правовыми договорами (ГПХ).
Какие изменения предлагают:
Что это даст? Принятие нового закона должно повысить уровень социальной защищенности специалистов и вывести их из теневого сектора занятости.
«В целом идея этого законопроекта неплохая. Самое главное, его грамотно реализовать. Однако есть некоторые нюансы, которые смущают», — говорит Валентин Зюзин.
По его словам, пока до конца не понятна норма, согласно которой фрилансер должен отработать на одного работодателя не менее 32 часов в месяц.
«Например, при разработке маркетинговой стратегии, программировании, SMM, поисковой оптимизации сайтов, такой подход оправдан. Но как быть, если нужно выполнить краткосрочную задачу по написанию текста или отрисовку логотипа? Предполагается, что если фрилансер за месяц потратит на работу меньше 8 часов, зарплату он должен получить как за 8-часовой рабочий день. Сама суть фриланса не допускает подобных ограничений», — заявил эксперт.
По заявлению Кабмина, заключение между сторонами договора с нефиксированным рабочим временем будет добровольной инициативой. Есть предположение, что в цепочке «фрилансер-заказчик» чаще от договора будут отказываться, чтобы сэкономить на налогах. В любом случае доработок законопроекта не избежать. И каким будет итоговый результат, пока не знает никто. Но если закон примут, привлекательность такого формата сотрудничества, как фриланс, значительно вырастет.
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