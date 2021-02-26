В США вступили в силу новые правила страхования по безработице

Администрация Байдена расширила право на страхование по безработице, включив в него работников, которые отказались от предложений о работе на небезопасных рабочих местах.

Об этом пишет The Washington Post.

Таким образом администрация исполнила обещание снизить давление на людей, которые говорят, что им пришлось выбирать между сохранением здоровья и получением зарплаты.

Министерство труда США внесло изменения в ответ на январский указ президента Байдена, который расширил право на получение пособия по пандемической безработице (PUA), включив в него работников, которым было отказано в пособиях по безработице, поскольку они отказались вернуться на рабочие места, которые не соответствовали требованиям.

Изменения вступают в силу незамедлительно, но официальные лица предупредили, что для утверждения требований рабочих может потребоваться по крайней мере месяц, если не больше, учитывая значительные задержки, с которыми сталкиваются государственные агентства по безработице.

Работники будут получать задним числом выплаты по заявлениям о безработице, относящимся к началу пандемии, когда была создана программа PUA для помощи рабочим, самозанятым работникам и другим лицам, которые прекратили работу, чтобы ухаживать за больным родственником или заботиться о ребенке школьного возраста.

Они также будут иметь право на дополнительный бонус в размере 600 долларов в неделю, утвержденный федеральным правительством, до конца июля.

«Работники оказались в такой ситуации, когда им пришлось выбирать между согласием на работу, подвергаясь риску заражения COVID-19, или отказом от такой работы и отказом в пособии по безработице», – сказала Сьюзан Левин, главный заместитель помощника секретаря по трудоустройству и обучению.

Расширяется право на получение пособия для некоторых работников, которые потеряли время на работе, но не имели права на страхование по безработице из-за технических особенностей, таких как заработная плата, достаточная для соответствия требованиям.

Работники на небезопасных рабочих местах должны будут подтвердить под угрозой лжесвидетельства, что их работодатель не соблюдал местные, государственные или национальные стандарты в отношении коронавируса, такие как правила, касающиеся социального дистанцирования, дезинфекции и ношения масок, отмечает DOL.

Это положение нацелено на 37 тыс. человек, которым было отказано в страховании по безработице после увольнения и отказа вернуться на работу в прошлом году, что примерно в четыре раза превышает уровень 2019 года.

Справка Finance.ua:

Кто имеет право на льготы по ОСАГО .