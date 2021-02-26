0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 80 0

В США вступили в силу новые правила страхования по безработице

В США вступили в силу новые правила страхования по безработице

Администрация Байдена расширила право на страхование по безработице, включив в него работников, которые отказались от предложений о работе на небезопасных рабочих местах.

Об этом пишет The Washington Post.

Таким образом администрация исполнила обещание снизить давление на людей, которые говорят, что им пришлось выбирать между сохранением здоровья и получением зарплаты.

Министерство труда США внесло изменения в ответ на январский указ президента Байдена, который расширил право на получение пособия по пандемической безработице (PUA), включив в него работников, которым было отказано в пособиях по безработице, поскольку они отказались вернуться на рабочие места, которые не соответствовали требованиям.

Изменения вступают в силу незамедлительно, но официальные лица предупредили, что для утверждения требований рабочих может потребоваться по крайней мере месяц, если не больше, учитывая значительные задержки, с которыми сталкиваются государственные агентства по безработице.

Работники будут получать задним числом выплаты по заявлениям о безработице, относящимся к началу пандемии, когда была создана программа PUA для помощи рабочим, самозанятым работникам и другим лицам, которые прекратили работу, чтобы ухаживать за больным родственником или заботиться о ребенке школьного возраста.

Они также будут иметь право на дополнительный бонус в размере 600 долларов в неделю, утвержденный федеральным правительством, до конца июля.

«Работники оказались в такой ситуации, когда им пришлось выбирать между согласием на работу, подвергаясь риску заражения COVID-19, или отказом от такой работы и отказом в пособии по безработице», – сказала Сьюзан Левин, главный заместитель помощника секретаря по трудоустройству и обучению.

Расширяется право на получение пособия для некоторых работников, которые потеряли время на работе, но не имели права на страхование по безработице из-за технических особенностей, таких как заработная плата, достаточная для соответствия требованиям.

Работники на небезопасных рабочих местах должны будут подтвердить под угрозой лжесвидетельства, что их работодатель не соблюдал местные, государственные или национальные стандарты в отношении коронавируса, такие как правила, касающиеся социального дистанцирования, дезинфекции и ношения масок, отмечает DOL.

Это положение нацелено на 37 тыс. человек, которым было отказано в страховании по безработице после увольнения и отказа вернуться на работу в прошлом году, что примерно в четыре раза превышает уровень 2019 года.

Справка Finance.ua:

  • На что следует обратить внимание при страховании жизни. Прежде чем отправляться за страховым полисом, не поленитесь провести небольшое исследование. В этом случае вы наверняка сможете рассчитывать на получение наилучшего предложения.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.