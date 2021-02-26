В каких случаях страховщик может отказать в выплате страхового возмещения

Страховая компания имеет право отказать заявителю в выплате страхового возмещения.

Об этом пишет Forinsurer: Страхование жизни.

«Страховщиком должна быть доказана причинно-следственная связь между перечисленными событиями и случаем, который произошел с застрахованным лицом», — говорится в сообщении.

В каких случаях страховая выплата не производится:

произошедшее событие, не является страховым событием согласно Правилам страхования;

страхователь намеренными действиями вызвал наступление страхового случая;

страхователь предоставил заведомо неправдивые сведения об объекте страхования или о факте наступления страхового случая;

страховой случай произошел вследствие совершения страхователем умышленного преступления;

клиент несвоевременно уведомил компанию о наступлении страхового случая без уважительных на это причин;

в других случаях, предусмотренных Правилами страхования.

Кроме указанных случаев существуют исключения из страховых случаев. Т. е. обстоятельства, которые не признаются страховщиком тем или другим страховым случаем.

Справка Finance.ua:

Прежде чем отправляться за страховым полисом, не поленитесь провести небольшое исследование. В этом случае вы наверняка сможете рассчитывать на получение наилучшего предложения.

У страховой компании могут возникнуть проблемы, если компания не сможет в полном объеме оплатить законно выставленные ей счета, или когда сформированные резервы окажутся меньше соответствующего норматива, определенного законодательством.

Сроки выплаты возмещения в разных страховых компаниях могут сильно отличаться. Рассчитывайте минимум на месяц. И обязательно уточняйте этот вопрос до подписания договора страхования.

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