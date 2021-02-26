В каких случаях страховщик может отказать в выплате страхового возмещения

Страховая компания имеет право отказать заявителю в выплате страхового возмещения.
Об этом пишет Forinsurer: Страхование жизни.
«Страховщиком должна быть доказана причинно-следственная связь между перечисленными событиями и случаем, который произошел с застрахованным лицом», — говорится в сообщении.
В каких случаях страховая выплата не производится:
Кроме указанных случаев существуют исключения из страховых случаев.
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