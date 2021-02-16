Какие категории авто на еврономерах не получат льготную растаможку

Предварительно одобренная Верховной Радой льготная растаможка «еврономеров» не будет распространяться на грузовики, микроавтобусы, автобусы и мотоциклы. «Поблажки» получат только владельцы личных легковых автомобилей.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет сайт «Сегодня».
«Мы не должны дать возможность дельцам вести теневой бизнес, завозя в Украину списанный в Европе хлам без уплаты налогов. Этого в законе нет», — добавил депутат.
Он также уточнил, что законопроекты о льготной растаможке еще будут доработаны ко второму чтению.
Напомним, Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроекты № 4643-д и № 4644-д. Они предусматривают 180 дней льготного периода растаможки для владельцев авто на еврономерах. При этом таможенное оформление «еврономеров» собираются проводить без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины.
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