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Какие категории авто на еврономерах не получат льготную растаможку

Какие категории авто на еврономерах не получат льготную растаможку

Предварительно одобренная Верховной Радой льготная растаможка «еврономеров» не будет распространяться на грузовики, микроавтобусы, автобусы и мотоциклы. «Поблажки» получат только владельцы личных легковых автомобилей.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет сайт «Сегодня».

«Мы не должны дать возможность дельцам вести теневой бизнес, завозя в Украину списанный в Европе хлам без уплаты налогов. Этого в законе нет», — добавил депутат.

Он также уточнил, что законопроекты о льготной растаможке еще будут доработаны ко второму чтению.

Напомним, Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроекты № 4643-д и № 4644-д. Они предусматривают 180 дней льготного периода растаможки для владельцев авто на еврономерах. При этом таможенное оформление «еврономеров» собираются проводить без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины.

Справка Finance.ua:

  • Под действие законов подпадают все транспортные средства с европейской регистрацией, произведенные после 1995 года, соответствующие экологическим стандартам не ниже Евро-2. Может быть растаможено одно авто одной категории на одного человека.
  • Этим механизмом растаможки автомобилей смогут воспользоваться более 500 тыс. автовладельцев.
  • Президент Владимир Зеленский приветствует принятие Верховной Радой в первом чтении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, которые предусматривают льготное таможенное оформление автомобилей с европейской регистрацией.

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По материалам Сегодня
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