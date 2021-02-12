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В Украине планируют создать жилищно-коммунальную инспекцию

В Украине планируют создать жилищно-коммунальную инспекцию

В Украине планируют лучше контролировать качество предоставления коммунальных услуг. Так, Минрегион предлагает создать государственную жилищно-коммунальную инспекцию.

Об этом заявил глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышев в ходе форума «Украина 30».

По его словам, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта №4403 и 4404.

В чем смысл такой инспекции:

  • это будет арбитр в отношениях потребителя с исполнителями услуг и положительный эффект от ее работы получит в первую очередь конечный потребитель;
  • инспекция сможет проверять экономическое обоснование тарифов коммунальных услуг;
  • также будет следить за качеством этих услуг.

Кроме того, по обращениям потребителей инспекторы будут проводить как плановые, так и внеплановые проверки, на основании которых будут выписывать штрафы в случае нарушений.

Справка Finance.ua:

  • Ранее руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины Андрей Никончук высказал мнение, что жилищно-коммунальная инспекция необходима только для контроля коммунальных предприятий-монополистов: водоканалов, теплоэнерго, мусорщиков, всех субъектов предоставления коммунальных услуг, от деятельности которых зависит безопасность пользователей.
  • В январе выросли практически все коммунальные тарифы.
  • В 2020 году жилищно-коммунальная инспекция города обследовала ряд жилых домов на основе жалоб и замечаний жителей Киева, касающиеся качества жилищно-коммунальных услуг. По результатам инспекций исполнители устраняли недостатки или производили перерасчет, сумма которого составила почти 30 млн грн.

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По материалам Finance.UA
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