В Украине планируют создать жилищно-коммунальную инспекцию

В Украине планируют лучше контролировать качество предоставления коммунальных услуг. Так, Минрегион предлагает создать государственную жилищно-коммунальную инспекцию.

Об этом заявил глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышев в ходе форума «Украина 30».

По его словам, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта №4403 и 4404.

В чем смысл такой инспекции:

это будет арбитр в отношениях потребителя с исполнителями услуг и положительный эффект от ее работы получит в первую очередь конечный потребитель;

инспекция сможет проверять экономическое обоснование тарифов коммунальных услуг;

также будет следить за качеством этих услуг.

Кроме того, по обращениям потребителей инспекторы будут проводить как плановые, так и внеплановые проверки, на основании которых будут выписывать штрафы в случае нарушений.

Справка Finance.ua:

Ранее руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины Андрей Никончук высказал мнение, что жилищно-коммунальная инспекция необходима только для контроля коммунальных предприятий-монополистов: водоканалов, теплоэнерго, мусорщиков, всех субъектов предоставления коммунальных услуг, от деятельности которых зависит безопасность пользователей.

В январе выросли практически все коммунальные тарифы.