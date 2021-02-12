В Украине планируют создать жилищно-коммунальную инспекцию

В Украине планируют лучше контролировать качество предоставления коммунальных услуг. Так, Минрегион предлагает создать государственную жилищно-коммунальную инспекцию.
Об этом заявил глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышев в ходе форума «Украина 30».
По его словам, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта №4403 и 4404.
В чем смысл такой инспекции:
Кроме того, по обращениям потребителей инспекторы будут проводить как плановые, так и внеплановые проверки, на основании которых будут выписывать штрафы в случае нарушений.
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