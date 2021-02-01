ТОП-10 «свежепригнанных» легковушек января

В прошлом году в среднем ежемесячно украинский автопарк пополнялся на 36 тыс. «свежепригнанных» автомобилей. За первый месяц этого года количество пригнанных машин составило 26,4 тыс.
Об этом пишет Auto.ria со ссылкой на данные сервисных центров МВД.
В январе чаще всего покупали импортные Volkswagen, Skoda и Renault.
ТОП-10 пригнанных авто в январе:
Ранее в первую десятку не попадал Hyundai Sonata, а в январе седан оказался аж на 7 месте. Также в январе наблюдался больший интерес к Hyundai Tucson, который поднялся на 7 ступенек.
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