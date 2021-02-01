0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 230 0

ТОП-10 «свежепригнанных» легковушек января

ТОП-10 «свежепригнанных» легковушек января

В прошлом году в среднем ежемесячно украинский автопарк пополнялся на 36 тыс. «свежепригнанных» автомобилей. За первый месяц этого года количество пригнанных машин составило 26,4 тыс.

Об этом пишет Auto.ria со ссылкой на данные сервисных центров МВД.

В январе чаще всего покупали импортные Volkswagen, Skoda и Renault.

ТОП-10 пригнанных авто в январе:

  • Volkswagen Passat – 1359 ед.;
  • Skoda Octavia – 1278 ед.;
  • Volkswagen Golf – 1134 ед.;
  • Renault Megane – 1080 ед.;
  • Ford Focus – 892 ед.;
  • Renault Scenic – 643 ед.;
  • Hyundai Sonata – 612 ед.;
  • Skoda Fabia – 603 ед.;
  • Opel Zafira – 525 ед.;
  • Ford Fusion – 520 ед.

Cервис оформления электронных полисов автогражданки 🚗

Ранее в первую десятку не попадал Hyundai Sonata, а в январе седан оказался аж на 7 месте. Также в январе наблюдался больший интерес к Hyundai Tucson, который поднялся на 7 ступенек.

Справка Finance.ua:

  • В прошлом году зафиксировано 28,1 тыс. официальных перерегистраций авто с газобаллонным оборудованием (ГБО). Тогда как в 2019-м столько было примерно за 2,5-3 месяца.
  • По данным Укравтопрома, украинский рынок новых легковых авто начал год с низкого старта.

Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты.

Сравнить и заказать кредит

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.