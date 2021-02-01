ТОП-10 «свежепригнанных» легковушек января

В прошлом году в среднем ежемесячно украинский автопарк пополнялся на 36 тыс. «свежепригнанных» автомобилей. За первый месяц этого года количество пригнанных машин составило 26,4 тыс.

Об этом пишет Auto.ria со ссылкой на данные сервисных центров МВД.

В январе чаще всего покупали импортные Volkswagen, Skoda и Renault.

ТОП-10 пригнанных авто в январе:

Volkswagen Passat – 1359 ед.;

Skoda Octavia – 1278 ед.;

Volkswagen Golf – 1134 ед.;

Renault Megane – 1080 ед.;

Ford Focus – 892 ед.;

Renault Scenic – 643 ед.;

Hyundai Sonata – 612 ед.;

Skoda Fabia – 603 ед.;

Opel Zafira – 525 ед.;

Ford Fusion – 520 ед.

Ранее в первую десятку не попадал Hyundai Sonata, а в январе седан оказался аж на 7 месте. Также в январе наблюдался больший интерес к Hyundai Tucson, который поднялся на 7 ступенек.

Справка Finance.ua:

В прошлом году зафиксировано 28,1 тыс. официальных перерегистраций авто с газобаллонным оборудованием ( ГБО ). Тогда как в 2019-м столько было примерно за 2,5-3 месяца.

По данным Укравтопрома, украинский рынок новых легковых авто начал год с низкого старта.

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