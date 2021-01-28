0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

В Украине уменьшился спрос на ГБО

В Украине уменьшился спрос на ГБО

В прошлом году зафиксировано 28,1 тыс. официальных перерегистраций авто с газобаллонным оборудованием (ГБО). Тогда как в 2019-м столько было примерно за 2,5−3 месяца. Такой спад обусловлен изменением процедуры «легализации» ГБО, которая предусматривает внесение информации в техпаспорт за дополнительную оплату.

Об этом пишет Auto.ria.

Как отмечается, общая доля автомобилей с ГБО на вторичном рынке в прошлом году составила 20,3%, дизели — 27,9%, бензиновые легковые автомобили — 49,5%. Другие — гибридные, электрические или такие, что работают исключительно на газе и не оснащены бензобаком и соответствующей системой питания двигателя.

Всего на «вторичке» в прошлом году удалось насчитать 237,6 тыс. легковых авто с ГБО.

ТОП-20 наиболее популярных легковушек, которые переоснащали в 2020-м:

  • Daewoo Lanos/Sens — 21 606 ед.;
  • ВАЗ 2109/99 — 8454 ед.;
  • Skoda Octavia — 7169 ед.;
  • Chevrolet Aveo — 6744 ед.;
  • Volkswagen Passat — 5715 ед.;
  • Toyota Camry — 4636 ед.;
  • Chevrolet Lacetti — 4571 ед.;
  • ВАЗ 2110 — 3801 ед.;
  • ВАЗ 2107 — 3647 ед.;
  • Renault /Dacia Logan — 3615 ед.;
  • Mitsubishi Lancer — 3515 ед.;
  • Skoda Fabia — 3404 ед.;
  • Mitsubishi Outlander — 3241 ед.;
  • Opel Astra — 2810 ед.;
  • Opel Vectra — 2794 ед.;
  • Volkswagen Golf — 2781 ед.;
  • ВАЗ 2106 — 2555 ед.;
  • Hyundai Tucson — 2508 ед.;
  • Nissan Rogue — 2294 ед.;
  • Renault Megane — 2229 ед.

Cервис оформления электронных полисов автогражданки 🚗

«Узаконивание ГБО — процедура платная (сертификация стоит около 3000 грн, перерегистрация — около 600 грн), и кроме средств требует определенных затрат времени. Чтобы убедиться еще до момента покупки, что автомобиль имеет официально «вписанное» ГБО, стоит просматривать предложения с проверенным VIN кодом и обращать внимание, в реестре МВД тип горючего для данного ТС указан как «газ/бензин» «, — сообщают эксперты.

Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты.

Сравнить и заказать кредит

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.