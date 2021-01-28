В Украине уменьшился спрос на ГБО

В прошлом году зафиксировано 28,1 тыс. официальных перерегистраций авто с газобаллонным оборудованием (ГБО). Тогда как в 2019-м столько было примерно за 2,5−3 месяца. Такой спад обусловлен изменением процедуры «легализации» ГБО, которая предусматривает внесение информации в техпаспорт за дополнительную оплату.

Об этом пишет Auto.ria.

Как отмечается, общая доля автомобилей с ГБО на вторичном рынке в прошлом году составила 20,3%, дизели — 27,9%, бензиновые легковые автомобили — 49,5%. Другие — гибридные, электрические или такие, что работают исключительно на газе и не оснащены бензобаком и соответствующей системой питания двигателя.

Всего на «вторичке» в прошлом году удалось насчитать 237,6 тыс. легковых авто с ГБО.

ТОП-20 наиболее популярных легковушек, которые переоснащали в 2020-м:

Daewoo Lanos/Sens — 21 606 ед.;

ВАЗ 2109/99 — 8454 ед.;

2109/99 — 8454 ед.; Skoda Octavia — 7169 ед.;

Chevrolet Aveo — 6744 ед.;

Volkswagen Passat — 5715 ед.;

Toyota Camry — 4636 ед.;

Chevrolet Lacetti — 4571 ед.;

ВАЗ 2110 — 3801 ед.;

2110 — 3801 ед.; ВАЗ 2107 — 3647 ед.;

2107 — 3647 ед.; Renault /Dacia Logan — 3615 ед.;

Mitsubishi Lancer — 3515 ед.;

Skoda Fabia — 3404 ед.;

Mitsubishi Outlander — 3241 ед.;

Opel Astra — 2810 ед.;

Opel Vectra — 2794 ед.;

Volkswagen Golf — 2781 ед.;

ВАЗ 2106 — 2555 ед.;

2106 — 2555 ед.; Hyundai Tucson — 2508 ед.;

Nissan Rogue — 2294 ед.;

Renault Megane — 2229 ед.

«Узаконивание ГБО — процедура платная (сертификация стоит около 3000 грн, перерегистрация — около 600 грн), и кроме средств требует определенных затрат времени. Чтобы убедиться еще до момента покупки, что автомобиль имеет официально «вписанное» ГБО, стоит просматривать предложения с проверенным VIN кодом и обращать внимание, в реестре МВД тип горючего для данного ТС указан как «газ/бензин» «, — сообщают эксперты.

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