В Украине уменьшился спрос на ГБО

В прошлом году зафиксировано 28,1 тыс. официальных перерегистраций авто с газобаллонным оборудованием (ГБО). Тогда как в 2019-м столько было примерно за 2,5−3 месяца. Такой спад обусловлен изменением процедуры «легализации» ГБО, которая предусматривает внесение информации в техпаспорт за дополнительную оплату.
Об этом пишет Auto.ria.
Как отмечается, общая доля автомобилей с ГБО на вторичном рынке в прошлом году составила 20,3%, дизели — 27,9%, бензиновые легковые автомобили — 49,5%. Другие — гибридные, электрические или такие, что работают исключительно на газе и не оснащены бензобаком и соответствующей системой питания двигателя.
Всего на «вторичке» в прошлом году удалось насчитать 237,6 тыс. легковых авто с ГБО.
ТОП-20 наиболее популярных легковушек, которые переоснащали в 2020-м:
«Узаконивание ГБО — процедура платная (сертификация стоит около 3000 грн, перерегистрация — около 600 грн), и кроме средств требует определенных затрат времени. Чтобы убедиться еще до момента покупки, что автомобиль имеет официально «вписанное» ГБО, стоит просматривать предложения с проверенным VIN кодом и обращать внимание, в реестре МВД тип горючего для данного ТС указан как «газ/бензин» «, — сообщают эксперты.
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