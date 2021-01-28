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Январский локдаун обвалил рынок новых легковых авто

Январский локдаун обвалил рынок новых легковых авто

Украинский рынок новых легковых авто начал год с низкого старта.

Об этом сообщает Укравтопром.

Так, в январе украинцы зарегистрировали всего 5700 новых легковых автомобилей. Подобный показатель оказался на 19% хуже аналогичного результата 2020 года.

В чем причина:

  • столь значительное падение регистраций новых автомобилей было ожидаемым и связано прежде всего с усиленными карантинными ограничениями в работе автосалонов, действовавшими полмесяца, с 8 по 24 января.

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ТОП-10 марок:

  • лучший результат на украинском рынке новых авто в первый месяц года продемонстрировала японская марка Toyota, 984 автомобиля которой обзавелись своими первыми владельцами. При этом, относительно января 2020 года реализация Тойот в Украине упала на 18%;
  • второй по популярности стала марка Renault с результатом 730 зарегистрированных авто. От своего показателя годовой давности Рено отстала почти на 31%;
  • третье место в рейтинге марок у Skoda, которая улучшила свой прошлогодний показатель на 4% до 486 машин;
  • на четвертой позиции Kia — 329 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк, что на 24% меньше, чем годом ранее;
  • замыкает пятерку лидеров Nissan с результатом 306 авто (-42%);
  • Suzuki — 282 шт. (+38%);
  • Hyundai — 277 шт. (-24%);
  • Mazda — 244 шт. (+24%);
  • Peugeot — 182 шт. (-31%);
  • Ford — 167 шт. (-6%).

Бестселлером января 2021 года стал автомобиль Toyota RAV4, в активе которого 430 регистраций

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По материалам Finance.UA
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