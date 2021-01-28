Январский локдаун обвалил рынок новых легковых авто

Украинский рынок новых легковых авто начал год с низкого старта.
Об этом сообщает Укравтопром.
Так, в январе украинцы зарегистрировали всего 5700 новых легковых автомобилей. Подобный показатель оказался на 19% хуже аналогичного результата 2020 года.
В чем причина:
ТОП-10 марок:
Бестселлером января 2021 года стал автомобиль Toyota RAV4, в активе которого 430 регистраций
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