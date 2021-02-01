С 6 февраля в пригородных маршрутках Киева подорожает проезд

С 6 февраля на 3 гривны повысится стоимость проезда на пригородных маршрутках. Стоимость проезда из Ирпеня в Киев составит 20 гривен, а из Бучи в Киев — 23 грн.

Будет ли и дальше цена расти, пока не известно, сказано на сайте Ирпеня.

По словам главы ирпенского АТП Александра Лапунского, увеличение стоимости проезда маршруток Приирпенья повлиял не только рост цен на топливо и увеличение минималки, но и карантинные ограничения. Поток людей уменьшился, а количество нелегальных перевозчиков увеличилось.

С 6 февраля стоимость проезда изменится следующим образом:

Ирпень — Киев: с 17 грн до 20 грн;

Ирпень — Оболонь: с 20 грн до 23 грн;

Ирпень — Гостомель: с 7 грн до 10 грн;

Гостомель — Киев: с 20 грн до 23 грн;

Ирпень — Буча: с 9 грн до 10 грн;

По городу Ирпень: остается 7 грн.

Справка Finance.ua:

Ранее генеральный директор компании «Транс Групп» Владимир Назаренко заявлял, что проезд в киевских маршрутках может подорожать до 12 грн уже в первом квартале 2021 года.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4583 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно общественно важных услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом», цель которого — покончить со старыми маршрутками в городском транспорте.

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