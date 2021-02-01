С 6 февраля в пригородных маршрутках Киева подорожает проезд

С 6 февраля на 3 гривны повысится стоимость проезда на пригородных маршрутках. Стоимость проезда из Ирпеня в Киев составит 20 гривен, а из Бучи в Киев — 23 грн.
Будет ли и дальше цена расти, пока не известно, сказано на сайте Ирпеня.
По словам главы ирпенского АТП Александра Лапунского, увеличение стоимости проезда маршруток Приирпенья повлиял не только рост цен на топливо и увеличение минималки, но и карантинные ограничения. Поток людей уменьшился, а количество нелегальных перевозчиков увеличилось.
С 6 февраля стоимость проезда изменится следующим образом:
По городу Ирпень: остается 7 грн.
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