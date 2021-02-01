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Глава Минагрополитики назвал цену украинской земли в 2021 году

Глава Минагрополитики назвал цену украинской земли в 2021 году

Стоимость одного гектара после открытия с 1 июля 2021-го рынка сельскохозяйственных земель составит около $2 тыс.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в интервью Радио НВ.

Он назвал запуск рынка своей главной задачей на должности министра агрополитики. Лещенко уверен, что с июля рынок заработает.

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Но, по его словам, среди участников рынка предпосылок к большому спросу на наделы нет.

“Покупка земли – сегодня более выгодная транзакция, чем покупка однокомнатной квартиры в Киеве. Сегодня в Украине нет земель сельскохозяйственного назначения, которые не обрабатываются. Даже на песках в Житомирской области у нас люди обрабатывают землю, потому что это высокомаржинальный прибыльный бизнес”, – сказал он.

Как отметил министр, на сегодняшний день аренда земли в Украине составляет не меньше $150 за гектар. И она каждый год растет. И, безусловно, этот пассивный доход интересен всем. Чиновник добавил, что земля – это лучше любого депозита, поскольку ее капитализация растет каждый год, а арендная плата увеличивается ежегодно.

“Поэтому продавать землю не нужно. Это классный актив, который будет приносить стабильно деньги”, – полагает Лещенко.

Напомним, недавно заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий называл относительно цены земли подобную сумму – 50-60 тыс. грн. В пересчете по сегодняшнему курсу НБУ – $1800-2150.

Справка Finance.ua:

  • Зеленский объяснил, почему украинская земля одна из самых дешевых в Европе.
  • Названы регионы с самой дорогой землей в 2021 году. По состоянию на 1 января 2021 года самая дорогая пашня в Украине находится в Черкасской области – 33 646 грн за 1 га.

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По материалам УБР
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