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Земельный налог для физлиц: что нужно знать

Земельный налог для физлиц: что нужно знать

Все граждане Украины, владеющие движимым или недвижимым имуществом, должны платить обязательные платежи или налоги государству.

В частности, владельцы земельных участков ежегодно обязаны платить земельный налог, кроме случаев, когда они освобождены от платы за землю.

Об этом пишет Минюст на странице Facebook.

Объектами налогообложения являются:

  • земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании;
  • земельные доли (паи), находящиеся в собственности.

Закон о земле – что нужно знать обычному украинцу

Контролирующие органы начисляют суммы земельного налога и направляют или вручают лично плательщику по месту его регистрации до 1 июля текущего года уведомления-решения.

В свою очередь, физические лица уплачивают земельный налог в течение 60 дней со дня вручения уведомления-решения.

Существуют льготы по уплате земельного налога для физических лиц.

От уплаты налога освобождаются:

  • лица с инвалидностью первой и второй группы;
  • физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;
  • пенсионеры (по возрасту);
  • ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  • физические лица, признанные законом лицами, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.

Однако, такое освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах норм.

Как начисляется ставка налога за земельные участки – читайте на сайте.

Справка Finance.ua:

  • Названы регионы с самой дорогой землей в 2021 году. По состоянию на 1 января 2021 года самая пашня в Украине находится в Черкасской области – 33 646 грн за 1 га.

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По материалам Finance.UA
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