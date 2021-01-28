Земельный налог для физлиц: что нужно знать

Все граждане Украины, владеющие движимым или недвижимым имуществом, должны платить обязательные платежи или налоги государству.
В частности, владельцы земельных участков ежегодно обязаны платить земельный налог, кроме случаев, когда они освобождены от платы за землю.
Об этом пишет Минюст на странице Facebook.
Объектами налогообложения являются:
Контролирующие органы начисляют суммы земельного налога и направляют или вручают лично плательщику по месту его регистрации до 1 июля текущего года уведомления-решения.
В свою очередь, физические лица уплачивают земельный налог в течение 60 дней со дня вручения уведомления-решения.
Существуют льготы по уплате земельного налога для физических лиц.
От уплаты налога освобождаются:
Однако, такое освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах норм.
Как начисляется ставка налога за земельные участки – читайте на сайте.
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