Депутаты предлагают новую схему растаможивания авто на "еврономерах"

Народные депутаты предложили новую схему растаможивания автомобилей на европейской регистрации. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР, а именно — в пояснительных записках к законопроектам №4643-д и №4644-д.

Зачем это? Как отмечают авторы документа, принятие предыдущих законодательных актов о растаможивании евроавто не решило проблемы, связанные с проведением таможенного оформления транспортных средств. Об этом свидетельствует значительный общественный резонанс, вызванный этим вопросом.

Что предлагают:

провести таможенное оформление «евроблях», без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины, а базой налогообложения НДС установить исключительно акцизный налог;

сумма акцизного налога должна определяться плательщиком налога по ставке, которая зависит от возраста транспортного средства, объема двигателя и типа топлива.

Детали об акцизе. Законопроект предлагает установить, что временно, в течение 180 дней сумма акцизного налога определяется по формуле: Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе.

При этом ставка базовая — это ставка налога в евро за 1 транспортное средство, определяемая исходя из количества лет, прошедших с года изготовления ТС, до года определения ставки налога;

Vе – это ставка налога в евро за 1 ТС, определяемая умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания авто в куб. сантиметрах на коэффициент, который составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для ТС с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. см (включительно);

0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно);

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — от 3001 куб. см до 4000 куб. сантиметров (включительно);

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0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — от 4001 куб. сантиметров до 5000 куб. сантиметров (включительно);

0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — более 5000 куб. см.

В формуле Fе – это ставка налога в евро за 1 авто, которая составляет:

для ТС, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом — 0,0 евро;

для ТС, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) — 100,0 евро;

для ТС, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими) — 0,0 евро.

Стоит отметить, что ранее Кабмин согласовал проект постановления, разрешающего полиции штрафовать водителей авто на еврономерах на сумму 8,5−17 тыс. грн.

Напомним, Finance.ua рассказывал, могут ли полицейские конфисковать автомобиль на еврономерах.