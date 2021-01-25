Депутаты предлагают новую схему растаможивания авто на "еврономерах"

Народные депутаты предложили новую схему растаможивания автомобилей на европейской регистрации. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР, а именно — в пояснительных записках к законопроектам №4643-д и №4644-д.
Зачем это? Как отмечают авторы документа, принятие предыдущих законодательных актов о растаможивании евроавто не решило проблемы, связанные с проведением таможенного оформления транспортных средств. Об этом свидетельствует значительный общественный резонанс, вызванный этим вопросом.
Что предлагают:
Детали об акцизе. Законопроект предлагает установить, что временно, в течение 180 дней сумма акцизного налога определяется по формуле: Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе.
При этом ставка базовая — это ставка налога в евро за 1 транспортное средство, определяемая исходя из количества лет, прошедших с года изготовления ТС, до года определения ставки налога;
Vе – это ставка налога в евро за 1 ТС, определяемая умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания авто в куб. сантиметрах на коэффициент, который составляет:
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В формуле Fе – это ставка налога в евро за 1 авто, которая составляет:
Стоит отметить, что ранее Кабмин согласовал проект постановления, разрешающего полиции штрафовать водителей авто на еврономерах на сумму 8,5−17 тыс. грн.
Напомним, Finance.ua рассказывал, могут ли полицейские конфисковать автомобиль на еврономерах.
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