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Депутаты предлагают новую схему растаможивания авто на "еврономерах"

Депутаты предлагают новую схему растаможивания авто на "еврономерах"

Народные депутаты предложили новую схему растаможивания автомобилей на европейской регистрации. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР, а именно — в пояснительных записках к законопроектам №4643-д и №4644-д.

Зачем это? Как отмечают авторы документа, принятие предыдущих законодательных актов о растаможивании евроавто не решило проблемы, связанные с проведением таможенного оформления транспортных средств. Об этом свидетельствует значительный общественный резонанс, вызванный этим вопросом.

Что предлагают:

  • провести таможенное оформление «евроблях», без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины, а базой налогообложения НДС установить исключительно акцизный налог;
  • сумма акцизного налога должна определяться плательщиком налога по ставке, которая зависит от возраста транспортного средства, объема двигателя и типа топлива.

Детали об акцизе. Законопроект предлагает установить, что временно, в течение 180 дней сумма акцизного налога определяется по формуле: Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе.

При этом ставка базовая — это ставка налога в евро за 1 транспортное средство, определяемая исходя из количества лет, прошедших с года изготовления ТС, до года определения ставки налога;

– это ставка налога в евро за 1 ТС, определяемая умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания авто в куб. сантиметрах на коэффициент, который составляет:

  • 0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для ТС с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. см (включительно);
  • 0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно);
  • 0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — от 3001 куб. см до 4000 куб. сантиметров (включительно);

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  • 0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — от 4001 куб. сантиметров до 5000 куб. сантиметров (включительно);
  • 0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — более 5000 куб. см.

В формуле – это ставка налога в евро за 1 авто, которая составляет:

  • для ТС, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом — 0,0 евро;
  • для ТС, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) — 100,0 евро;
  • для ТС, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими) — 0,0 евро.

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Стоит отметить, что ранее Кабмин согласовал проект постановления, разрешающего полиции штрафовать водителей авто на еврономерах на сумму 8,5−17 тыс. грн.

Напомним, Finance.ua рассказывал, могут ли полицейские конфисковать автомобиль на еврономерах.

По материалам Finance.UA
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