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Финансирование программы субсидий следует увеличить на 10 млрд гривен — Лазебная

Финансирование программы субсидий следует увеличить на 10 млрд гривен — Лазебная

Министерство социальной политики просит Министерство финансов об увеличении финансирования программы субсидий на 10 млрд гривен.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает сайт «Сегодня».

«Сегодня мы вышли с предложением к Министерству финансов с просьбой увеличить программу субсидий», — сказала Лазебная.

Она отметила, что сейчас программа субсидий составляет 36,6 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • С начала 2021 года в связи с децентрализацией изменились подходы по реализации жителями территориальных общин права на социальную защиту.
  • Министерство социальной политики проводит мониторинг достаточности объема предусмотренных в государственном бюджете на 2021 год средств на предоставление субсидий (36,6 млрд гривен) в связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
  • Минсоцполитики подготовило проект постановления о компенсации потребителям, которые установили электроотопление. Из-за подорожания электроэнергии из специального фонда Госбюджета выделят 1,4 миллиарда гривен.

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По материалам Сегодня
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