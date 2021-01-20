Финансирование программы субсидий следует увеличить на 10 млрд гривен — Лазебная

Министерство социальной политики просит Министерство финансов об увеличении финансирования программы субсидий на 10 млрд гривен.
Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает сайт «Сегодня».
«Сегодня мы вышли с предложением к Министерству финансов с просьбой увеличить программу субсидий», — сказала Лазебная.
Она отметила, что сейчас программа субсидий составляет 36,6 млрд гривен.
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