Заробитчане перевели в Украину втрое больше денег, чем инвесторы за год

Украина в 2019 году привлекла 5,8 млрд долларов инвестиций — это втрое меньше, чем перевели в страну заробитчане.
«Прямые иностранные инвестиции были почти в три раза ниже, чем частные денежные переводы», — подчеркнул советник премьер-министра Кирилл Криволап в пятницу, 22 января, во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030.
К тому же, по его словам, объем переводов в Украину от трудовых мигрантов по итогам 2019 года вырос на 7% или на 1 млрд долларов.
Криволап также отметил, что Украина привлекла инвестиций в три раза меньше, чем Польша.
Напомним, что украинцы за январь-ноябрь 2020 года из-за рубежа перевели 11,026 млрд долларов. Это на 1,8% или на 196 млн долларов больше аналогичного прошлогоднего показателя.
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