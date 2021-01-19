0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

Заробитчане перевели в Украину втрое больше денег, чем инвесторы за год

Заробитчане перевели в Украину втрое больше денег, чем инвесторы за год

Украина в 2019 году привлекла 5,8 млрд долларов инвестиций — это втрое меньше, чем перевели в страну заробитчане.

«Прямые иностранные инвестиции были почти в три раза ниже, чем частные денежные переводы», — подчеркнул советник премьер-министра Кирилл Криволап в пятницу, 22 января, во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030.

Как проверить свой страховой стаж

К тому же, по его словам, объем переводов в Украину от трудовых мигрантов по итогам 2019 года вырос на 7% или на 1 млрд долларов.

Криволап также отметил, что Украина привлекла инвестиций в три раза меньше, чем Польша.

Напомним, что украинцы за январь-ноябрь 2020 года из-за рубежа перевели 11,026 млрд долларов. Это на 1,8% или на 196 млн долларов больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Справка Finance.ua:

  • Ранее в ГНС сообщали, нужно ли облагать налогом переводы от заробитчан. По словам главы Государственной налоговой службы Украины Алексея Любченка, все доходы украинских граждан должны облагаться налогом, но если украинцы работают в другой стране и платят налоги там, в Украине они их платить не должны.

Получить деньги до зарплаты 💸

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.