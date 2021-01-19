Заробитчане перевели в Украину втрое больше денег, чем инвесторы за год

Украина в 2019 году привлекла 5,8 млрд долларов инвестиций — это втрое меньше, чем перевели в страну заробитчане.

«Прямые иностранные инвестиции были почти в три раза ниже, чем частные денежные переводы», — подчеркнул советник премьер-министра Кирилл Криволап в пятницу, 22 января, во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030.

К тому же, по его словам, объем переводов в Украину от трудовых мигрантов по итогам 2019 года вырос на 7% или на 1 млрд долларов.

Криволап также отметил, что Украина привлекла инвестиций в три раза меньше, чем Польша.

Напомним, что украинцы за январь-ноябрь 2020 года из-за рубежа перевели 11,026 млрд долларов. Это на 1,8% или на 196 млн долларов больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Справка Finance.ua:

Ранее в ГНС сообщали, нужно ли облагать налогом переводы от заробитчан. По словам главы Государственной налоговой службы Украины Алексея Любченка, все доходы украинских граждан должны облагаться налогом, но если украинцы работают в другой стране и платят налоги там, в Украине они их платить не должны.