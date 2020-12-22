Сколько доходов отдает государству каждый украинец (инфографика)

Большинство работников отдают 50% доходов государству в виде налогов.
Об этом пишет Цена государства.
В 2021 году эта сумма в среднем составит 111 350 грн, что на 8311 грн больше, чем в этом году. Кстати, большая часть ваших налогов пойдет на пенсионеров – 51 360 грн.
Посчитайте, сколько именно вы оплатите государству налогов в 2021 году.
Напомним, ранее говорилось о том, что украинских заробитчан заставят платить налоги. Они ежегодно переводят в страну миллиарды заработанных за рубежом долларов. Чаще всего из этих сумм не платят налоги, а доходы не декларируют. Глава налоговой недавно заявил: украинцы, работающие за рубежом, должны также платить налоги, как и те, кто работает внутри страны.
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