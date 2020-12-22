Сколько доходов отдает государству каждый украинец (инфографика)

Большинство работников отдают 50% доходов государству в виде налогов.

Об этом пишет Цена государства.

В 2021 году эта сумма в среднем составит 111 350 грн, что на 8311 грн больше, чем в этом году. Кстати, большая часть ваших налогов пойдет на пенсионеров – 51 360 грн.

Посчитайте, сколько именно вы оплатите государству налогов в 2021 году.

Напомним, ранее говорилось о том, что украинских заробитчан заставят платить налоги. Они ежегодно переводят в страну миллиарды заработанных за рубежом долларов. Чаще всего из этих сумм не платят налоги, а доходы не декларируют. Глава налоговой недавно заявил: украинцы, работающие за рубежом, должны также платить налоги, как и те, кто работает внутри страны.

Справка Finance.ua:

Рада одобрила закон для уменьшения давления на налогоплательщиков, которым предусматривается предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования некоторых объектов налогообложения, уменьшения размера штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения.