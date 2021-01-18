Нужно ли облагать налогом переводы от заробитчан — ответ ГНС

Все доходы украинских граждан должны облагаться налогом, но если украинцы работают в другой стране и платят налоги там, в Украине они их платить не должны.
Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко в интервью изданию «ГОРДОН».
«$ 12 млрд — это большие деньги, согласен. Общее правило простое: с доходов, которые получают украинские граждане, платят налоги. Не важно где. У нас есть подписанные соглашения об исключении двойного налогообложения абсолютно со всеми странами, где работают наши люди. Если наши граждане уплатили налоги за рубежом: в Польше, Венгрии, Португалии или где-либо — в Украине никто с них требовать налоги не имеет права. Единственное, что они должны сделать, — это подать налоговую декларацию. Потому что это конституционная норма. В ст. 67 Конституции Украины говорится: «Все граждане Украины должны подавать в налоговые инспекции налоговую декларацию за отчетный год», — сказал чиновник.
Сколько денег перевели заробитчане в Украину:
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