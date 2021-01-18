0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 73 0

Нужно ли облагать налогом переводы от заробитчан — ответ ГНС

Нужно ли облагать налогом переводы от заробитчан — ответ ГНС

Все доходы украинских граждан должны облагаться налогом, но если украинцы работают в другой стране и платят налоги там, в Украине они их платить не должны.

Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко в интервью изданию «ГОРДОН».

«$ 12 млрд — это большие деньги, согласен. Общее правило простое: с доходов, которые получают украинские граждане, платят налоги. Не важно где. У нас есть подписанные соглашения об исключении двойного налогообложения абсолютно со всеми странами, где работают наши люди. Если наши граждане уплатили налоги за рубежом: в Польше, Венгрии, Португалии или где-либо — в Украине никто с них требовать налоги не имеет права. Единственное, что они должны сделать, — это подать налоговую декларацию. Потому что это конституционная норма. В ст. 67 Конституции Украины говорится: «Все граждане Украины должны подавать в налоговые инспекции налоговую декларацию за отчетный год», — сказал чиновник.

Сколько денег перевели заробитчане в Украину:

  • по данным Минсоцполитики, в 2019 году за рубежом на постоянной основе работало более 3,2 миллиона украинцев;
  • как сообщил Нацбанк, по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели на родину примерно 12 миллиардов долларов.
  • по итогам первых 7 месяцев 2020 года заробитчане перевели в Украину почти 7 миллиардов долларов;
  • НБУ прогнозировал, что по итогам года общая сумма переводов составит примерно 10 миллиардов долларов.

Справка Finance.ua:

  • Большинство работников отдают 50% доходов государству в виде налогов.
  • Украинцы, у которых есть вид на жительство в Польше, и в отдельных случаях официально трудоустроенные заробитчане, имеют право на социальные выплаты.
  • Активность в поиске работы в Чехии снизилась на 17% по сравнению с 2019 годом из-за пандемии коронавируса.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Гордон
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.