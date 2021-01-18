Нужно ли облагать налогом переводы от заробитчан — ответ ГНС

Все доходы украинских граждан должны облагаться налогом, но если украинцы работают в другой стране и платят налоги там, в Украине они их платить не должны.

Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко в интервью изданию «ГОРДОН».

«$ 12 млрд — это большие деньги, согласен. Общее правило простое: с доходов, которые получают украинские граждане, платят налоги. Не важно где. У нас есть подписанные соглашения об исключении двойного налогообложения абсолютно со всеми странами, где работают наши люди. Если наши граждане уплатили налоги за рубежом: в Польше, Венгрии, Португалии или где-либо — в Украине никто с них требовать налоги не имеет права. Единственное, что они должны сделать, — это подать налоговую декларацию. Потому что это конституционная норма. В ст. 67 Конституции Украины говорится: «Все граждане Украины должны подавать в налоговые инспекции налоговую декларацию за отчетный год», — сказал чиновник.

Сколько денег перевели заробитчане в Украину:

по данным Минсоцполитики, в 2019 году за рубежом на постоянной основе работало более 3,2 миллиона украинцев;

как сообщил Нацбанк, по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели на родину примерно 12 миллиардов долларов.

по итогам первых 7 месяцев 2020 года заробитчане перевели в Украину почти 7 миллиардов долларов;

НБУ прогнозировал, что по итогам года общая сумма переводов составит примерно 10 миллиардов долларов.

Справка Finance.ua:

Большинство работников отдают 50% доходов государству в виде налогов.

Украинцы, у которых есть вид на жительство в Польше, и в отдельных случаях официально трудоустроенные заробитчане, имеют право на социальные выплаты.

Активность в поиске работы в Чехии снизилась на 17% по сравнению с 2019 годом из-за пандемии коронавируса.

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