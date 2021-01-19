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Как водителю обменять права и техпаспорт в случае изменения отчества

Как водителю обменять права и техпаспорт в случае изменения отчества

Если вы изменили свое отчество, следует поменять и ваши водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«До недавнего времени украинцы могли менять по собственному желанию только имена и фамилии, а отчество — нет. С января этого года Верховная Рада Украины разрешила и это изменение. С 14 лет — с согласия родителей (попечителя), с 16 лет — по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.

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Какие документы необходимы для замены водительского удостоверения и свидетельства о регистрации:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • документ, подтверждающий смену личных данных;
  • свидетельство о регистрации ТС/водительского удостоверения;
  • медицинская справка формы 083/0 (если обмен водительского удостоверения).

Справка Finance.ua:

  • В государственном предприятии «Документ» сообщили, что они ввели новую и весьма удобную услугу, благодаря которой можно будет обменять водительское удостоверение в «паспортном сервисе» в кратчайшие сроки.
  • Кабинет министров Украины продлил реализацию проекта по внедрению электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства до 29 ноября 2021 года.
  • В Министерстве внутренних дел заявили, что увеличили количество онлайн-услуг в связи с пандемией коронавируса.

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По материалам Finance.UA
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