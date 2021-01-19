Как водителю обменять права и техпаспорт в случае изменения отчества

Если вы изменили свое отчество, следует поменять и ваши водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
«До недавнего времени украинцы могли менять по собственному желанию только имена и фамилии, а отчество — нет. С января этого года Верховная Рада Украины разрешила и это изменение. С 14 лет — с согласия родителей (попечителя), с 16 лет — по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.
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Какие документы необходимы для замены водительского удостоверения и свидетельства о регистрации:
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