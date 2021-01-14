Раде предлагают ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов

В Верховной Раде нардепы зарегистрировали постановление №4609, которой предлагают отменить повышение стоимости энергоносителей и ввести мораторий на их повышение сроком на 1 год. Об этом свидетельствует пояснительная записка к соответствующему проекту на сайте Рады.
Что именно предлагают: согласно тексту постановления, парламент будет рекомендовать правительству, кроме введения моратория, разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады изменения в Государственный бюджет на 2021, которыми предусмотреть выделение достаточного размера средств для покрытия потребности в льготах и субсидиях социально незащищенных слоев населения.
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Также народные депутаты требуют провести проверку законности и обоснованности увеличения стоимости энергоносителей, установленной в соответствии с актами Кабинета министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.
Это означает, что поставщики не смогут устанавливать цену выше, чем 6,99 грн за куб. Такая цена будет действовать на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года.
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