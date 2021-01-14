С марта 2021 года стоимость железнодорожных билетов будет постепенно увеличиваться

Стоимость билетов на поезда будет постепенно расти с марта этого года. К концу 2021 года стоимость билетов увеличится на 22%.
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал в эфире Завтрака с «1+1».
По его словам, два года не проводилась индексация пассажирских перевозок, убыточных для «Укрзализныци».
«Индексация планировалась в 2020 году. Но были разные коронавирусные ограничения. В частности, более трех месяцев пассажирские перевозки были остановлены, поэтому не было смысла. Планируется с марта ежемесячно будут делать индексацию по 2%», – сообщил министр.
Также министр напомнил, что пассажиры могут сэкономить на билетах до 40%, если будут покупать их заранее.
По словам Криклия, на данный момент подвижной состав «Укрзализныци» «в не очень хорошем состоянии». В течение 30 лет он не обновлялся. К концу этого года планируется обновить до ста вагонов на украинской железной дороге, отметил Криклий и добавил, что на этот год также запланировано обновление станций и остановок поездов.
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