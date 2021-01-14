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С марта 2021 года стоимость железнодорожных билетов будет постепенно увеличиваться

С марта 2021 года стоимость железнодорожных билетов будет постепенно увеличиваться

Стоимость билетов на поезда будет постепенно расти с марта этого года. К концу 2021 года стоимость билетов увеличится на 22%.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал в эфире Завтрака с «1+1».

По его словам, два года не проводилась индексация пассажирских перевозок, убыточных для «Укрзализныци».

«Индексация планировалась в 2020 году. Но были разные коронавирусные ограничения. В частности, более трех месяцев пассажирские перевозки были остановлены, поэтому не было смысла. Планируется с марта ежемесячно будут делать индексацию по 2%», – сообщил министр.

Также министр напомнил, что пассажиры могут сэкономить на билетах до 40%, если будут покупать их заранее.

По словам Криклия, на данный момент подвижной состав «Укрзализныци» «в не очень хорошем состоянии». В течение 30 лет он не обновлялся. К концу этого года планируется обновить до ста вагонов на украинской железной дороге, отметил Криклий и добавил, что на этот год также запланировано обновление станций и остановок поездов.

Справка Finance.ua:

  • Глава компании Владимир Жмак заявил, что стоимость билетов на пассажирские перевозки снижаться не может. В компании надеются, что в рамках анбандлинга пассажирские перевозки должны «стать по крайней мере самоокупаемыми».
  • В Украине стартовала структурная реформа Укрзализныци.

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По материалам Finance.UA
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