Кроме регуляции цены на газ, также будет ограничен тариф на распределение газа

Председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что наряду с ограничением цены газа до 6,99 грн/куб. м, также будет ограничен размер тарифа на распределение газа – до 1,79 грн/куб. м.

Об этом он сообщил на своей странице в FACEBOOK.

“Также тарифы на распределение, где они были значительно выше, чем средние по стране, будут снижены до уровня не выше 1,79 грн/куб м”, – отметил Герус, ссылаясь на одобрение такого решения на совещании у президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что это, в частности, касается мелких “облгазов” типа “Лубныгаз”, в которых не срабатывает эффект масштаба.

При этом он подчеркнул, что в условиях монополизации рынков государственное регулирование не только допустимо, но и часто необходимо.

Справка Finance.ua

Правительство вводит государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца этого отопительного сезона. Предлагается ввести цену на газ в 6,99 грн за метр кубический для всех бытовых потребителей.

Также правительство разработает годичный газовый продукт, когда цена на газ для потребителей будет фиксироваться на год. Это защитит граждан от непредсказуемых ростов.

По мнению народного депутата из фракции «Слуга народа» Юлии Гришиной, общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен.

Кабинет министров предлагает механизм субсидий для домохозяйств, пользующихся электрообогревом.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫