Кроме регуляции цены на газ, также будет ограничен тариф на распределение газа

Председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что наряду с ограничением цены газа до 6,99 грн/куб. м, также будет ограничен размер тарифа на распределение газа – до 1,79 грн/куб. м.
Об этом он сообщил на своей странице в FACEBOOK.
“Также тарифы на распределение, где они были значительно выше, чем средние по стране, будут снижены до уровня не выше 1,79 грн/куб м”, – отметил Герус, ссылаясь на одобрение такого решения на совещании у президента Владимира Зеленского.
Он отметил, что это, в частности, касается мелких “облгазов” типа “Лубныгаз”, в которых не срабатывает эффект масштаба.
При этом он подчеркнул, что в условиях монополизации рынков государственное регулирование не только допустимо, но и часто необходимо.
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