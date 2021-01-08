Шмыгаль рассказал подробности относительно фиксированной цены на газ для населения

Правительство разработает годичный газовый продукт, когда цена на газ для потребителей будет фиксироваться на год. Это защитит граждан от непредсказуемых ростов.
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.
«Государственная компания «Нафтогаз» и другие поставщики газа рассчитают цену своих годичных продуктов и предложат украинцам фиксированную цену», – отметил глава правительства.
По словам Премьер-министра, осенью прошлого года десятки тысяч украинцев уже подписали годовые контракты на поставку газа по цене 4,70 грн за кубический метр. Он добавил, что такой принцип действует в большинстве стран Европы, а люди могут выбирать фиксированную цену на год или на месяц.
Что это значит: Правительство решило зафиксировать верхний предел цены газа не выше 6,99 грн за кубический метр. Это рынок, это цена газа на рынке, но верхний предел не может превышать эту цифру. Эта цена будет действовать на период карантина или до конца отопительного сезона, то есть как минимум до апреля. Далее – в зависимости от того, какая будет ситуация. Возможно, цена пойдет резко вниз, тогда это ограничение снимут.
Денис Шмыгаль напомнил, что в прошлом году в Украине заработал рынок газа и именно биржа регулирует цены. Однако на рынке, по его словам, есть злоупотребление, в связи с чем Правительство ограничит предельную цену на газ, чтобы отдельные компании, у которых монопольное положение в областях, не завышали цену и не совершали манипуляций с ценами в платежках.
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Глава правительства также добавил, что было поручение Антимонопольному комитету и профильным министерствам проверить факты возможного злоупотребления на рынке газа и принять соответствующие меры.
Кроме того, как отметил Денис Шмыгаль, Правительство совместно с профильным комитетом Верховной Рады работало над законодательным урегулированием вопроса по тарифу на распределение газа, поскольку он устанавливается местными снабжающими компаниями и утверждается НКРЭКУ.
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