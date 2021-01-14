Аренда квартир за год подорожала на 5,5%: цены по регионам Украины (инфографика)

Статистическое ведомство обнародовало данные о том, сколько в среднем платят украинцы за аренду жилья в разных городах страны.
Об этом сообщается на сайте Госстата.
Как оказалось, средняя плата по Украине за аренду 1-комнатной квартиры на месяц за год выросла на 5,5% с 3701 до 3 903 гривен.
Самые дорогие и самые дешевые города для аренды:
Ранее аналитики подсчитали, что самое выгодное соотношение стоимости найма жилья к зарплате в Кропивницком. Там семья из 2-х работающих человек со среднестатистической зарплатой потратит на аренду 27,5% от своего месячного дохода.
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