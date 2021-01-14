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Аренда квартир за год подорожала на 5,5%: цены по регионам Украины (инфографика)

Аренда квартир за год подорожала на 5,5%: цены по регионам Украины (инфографика)

Статистическое ведомство обнародовало данные о том, сколько в среднем платят украинцы за аренду жилья в разных городах страны.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

Как оказалось, средняя плата по Украине за аренду 1-комнатной квартиры на месяц за год выросла на 5,5% с 3701 до 3 903 гривен.

Самые дорогие и самые дешевые города для аренды:

  • по данным Госстата, на первом месте по стоимости аренды город Киев – 7624 грн. Далее идут Одесская область (5029 гривен), Харьковская (4862 гривны) и Львовская области (4776 гривен);
  • самые дешевые квартиры, согласно данным, в Ивано-Франковской области (2423 гривны), Сумской области (2215 гривен) и Луганской области (2173 гривны).

Ранее аналитики подсчитали, что самое выгодное соотношение стоимости найма жилья к зарплате в Кропивницком. Там семья из 2-х работающих человек со среднестатистической зарплатой потратит на аренду 27,5% от своего месячного дохода.

Справка Finance.ua:

  • Сдача квартир (комнат) в аренду в настоящее время является одним из самых распространенных, удобных и выгодных способов получения дополнительного дохода. Как правильно рассчитать стоимость аренды жилья и какие налоги придется за это уплатить – читайте по ссылке.
  • Кстати, в Украине нардепы во главе со “Слугой народа” Дмитрием Наталухой предлагают ввести новые правила на рынке аренды недвижимости.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.

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По материалам Finance.UA
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