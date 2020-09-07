Доступность аренды жилья в городах Украины (инфографика)

Аналитики изучили предложения на рынке недвижимости в Украине, соотнесли их со средней заработной платой и составили рейтинг доступности жилья. Рейтинг основан на сравнении стоимости аренды однокомнатных квартир площадью от 40 м² в сентябре 2020 года со средним доходом семьи из двух человек.
Об этом пишет Picodi.com.
Самая высокая средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в сентябре 2020 года отмечена в столице — 13420 ₴ в месяц.
Дешевле всего снять квартиру можно в Кропивницком — там средняя стоимость аренды составляет 4090 гривен в месяц.
Однако, глядя на эти цифры, не стоит забывать об уровне доходов, который в разных городах сильно отличается. Самая высокая среднемесячная заработная плата во втором квартале 2020 года зафиксирована в Киеве — 12572,5 ₴ после вычета налогов. А в 4 городах из 22 среднемесячная заработная плата составляет менее 7000 гривен в месяц (согласно последним данным Держстата Украины).
Исследование показало, что самое выгодное соотношение стоимости найма жилья к зарплате в Кропивницком. Там семья из 2-х работающих человек со среднестатистической зарплатой потратит на аренду 27,5 % от своего месячного дохода. При этом по уровню зарплаты город занимает 14 строчку рейтинга. Также одними из самых доступных оказались Житомир и Николаев: 35,5 % и 35,7 % соответственно.
Курортная Одесса стала антилидером нашего рейтинга. Её жители вынуждены тратить 64 % своего дохода на аренду жилья. Возможно, это происходит в результате конкуренции местных жителей с туристами. Следом идёт Днепр, где найм квартиры «съедает» 59,7 % дохода семьи. Киевляне же отдают за аренду однокомнатной квартиры 53,4 % от общего дохода в месяц.
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