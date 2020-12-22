Как сдать квартиру в аренду: налогообложение и штрафы

Сдача квартир (комнат) в аренду в настоящее время является одним из самых распространенных, удобных и выгодных способов получения дополнительного дохода.
Об этом пишет Юридический портал.
Стоимость аренды жилья:
Срок аренды жилого помещения:
Налог за аренду квартиры:
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