0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 174 0

Как сдать квартиру в аренду: налогообложение и штрафы

Как сдать квартиру в аренду: налогообложение и штрафы

Сдача квартир (комнат) в аренду в настоящее время является одним из самых распространенных, удобных и выгодных способов получения дополнительного дохода.

Об этом пишет Юридический портал.

Стоимость аренды жилья:

  • чтобы рассчитать сумму арендной платы, необходимо изучить аналогичные предложения на рынке недвижимости;
  • цена аренды жилья во многом зависит от самой квартиры: ее метража, наличия ремонта и его качества, укомплектованности мебелью и бытовой техникой, наличия металлопластиковых окон и т.д.;
  • также следует принять во внимание местоположение недвижимости: район, транспортная развязка, наличие поблизости продуктового магазина, рынка, поликлиники, школы, детского сада, стоянки и прочих благ цивилизации.

Срок аренды жилого помещения:

  • долгосрочная аренда недвижимости по своей сути является «пассивным доходом» и потенциальная прибыль не столь велика;
  • посуточная сдача квартир – более прибыльный вариант, особенно актуальный в крупных городах и туристических центрах. Однако, посуточная аренда жилья – это, по сути, полноценный бизнес, который требует регулярных затрат времени на поиск клиентов.

Налог за аренду квартиры:

  • сдача квартиры в аренду без уплаты налогов является правонарушением, которое грозит штрафом в размере от 17 до 34 тысяч гривен (ст. 212 Уголовного кодекса Украины);

Читайте также: Эксперт рассказал, как сделать рынок аренды жилья прозрачным

  • оплата налога за предоставление в аренду собственного недвижимого имущества должна производиться 4 раза в год в течение 40 календарных дней после последнего дня отчетного квартала. Сумма налога за аренду жилья в Украине на 2020 год составляет 18% от размера дохода, который был получен владельцем недвижимости от сдачи своего имущества (дома, квартиры или комнаты);
  • за неуплату налога на прибыль с аренды владельцу грозит административный штраф. Несвоевременная или неполная уплата налоговых обязательств приводит к применению аналогичных штрафных санкций;
  • согласно действующему законодательству, сумма налога на доходы физических лиц (НДФЛ), куда относится и налог с аренды недвижимости, должна рассчитываться наймодателем жилья самостоятельно. Для этого следует применять единую ставку налога на доходы физлиц в размере 18% с суммы дохода за арендуемое жилье.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.