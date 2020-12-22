Как сдать квартиру в аренду: налогообложение и штрафы

Сдача квартир (комнат) в аренду в настоящее время является одним из самых распространенных, удобных и выгодных способов получения дополнительного дохода.

Об этом пишет Юридический портал.

Стоимость аренды жилья:

чтобы рассчитать сумму арендной платы, необходимо изучить аналогичные предложения на рынке недвижимости;

цена аренды жилья во многом зависит от самой квартиры: ее метража, наличия ремонта и его качества, укомплектованности мебелью и бытовой техникой, наличия металлопластиковых окон и т.д.;

также следует принять во внимание местоположение недвижимости: район, транспортная развязка, наличие поблизости продуктового магазина, рынка, поликлиники, школы, детского сада, стоянки и прочих благ цивилизации.

Срок аренды жилого помещения:

долгосрочная аренда недвижимости по своей сути является «пассивным доходом» и потенциальная прибыль не столь велика;

посуточная сдача квартир – более прибыльный вариант, особенно актуальный в крупных городах и туристических центрах. Однако, посуточная аренда жилья – это, по сути, полноценный бизнес, который требует регулярных затрат времени на поиск клиентов.

Налог за аренду квартиры:

сдача квартиры в аренду без уплаты налогов является правонарушением, которое грозит штрафом в размере от 17 до 34 тысяч гривен (ст. 212 Уголовного кодекса Украины);

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оплата налога за предоставление в аренду собственного недвижимого имущества должна производиться 4 раза в год в течение 40 календарных дней после последнего дня отчетного квартала. Сумма налога за аренду жилья в Украине на 2020 год составляет 18% от размера дохода, который был получен владельцем недвижимости от сдачи своего имущества (дома, квартиры или комнаты);

за неуплату налога на прибыль с аренды владельцу грозит административный штраф. Несвоевременная или неполная уплата налоговых обязательств приводит к применению аналогичных штрафных санкций;

согласно действующему законодательству, сумма налога на доходы физических лиц ( НДФЛ ), куда относится и налог с аренды недвижимости, должна рассчитываться наймодателем жилья самостоятельно. Для этого следует применять единую ставку налога на доходы физлиц в размере 18% с суммы дохода за арендуемое жилье.

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