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НБУ обновил рейтинг доходности банков

НБУ обновил рейтинг доходности банков

Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2020 года получили 43,347 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 25,032 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, на втором месте также государственный Ощадбанк – 4,846 млрд гривен, на третьем – банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль – 3,741 млрд гривен.

Далее следуют частный ПУМБ – 2,489 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК – 1,974 млрд гривен.

По данным НБУ, 62 из 73 банков получили прибыль в размере 48,157 млрд гривен, а 11 банков показали убытки на 4,809 млрд гривен.

Рекордный убыток зафиксировал государственный Укрэксимбанк – 3,766 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • Два государственных банка будут приватизированы в 2021 году, при этом к концу 2022 года спишут проблемных кредитов более чем на 400 млрд грн.
  • Национальный банк отсрочил на три месяца введение коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR).
  • В 2021 году Национальный банк Украины возобновит ежегодное стресс-тестирование банков и определится со сроками восстановления буфера капитала.

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По материалам РБК-Украина
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