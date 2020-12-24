Налоговая разъяснила применение РРО при использовании платежных систем

Регистраторы расчетных операций не применяются при осуществлении расчетов за услуги в случае проведения таких расчетов исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и / или сервисов перевода средств.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Что это значит: если потребители, используя сеть Интернет, заказывают услуги и расчеты за них осуществляют исключительно с применением электронного платежного средства и платежных систем (LiqPay, Portmone, EasyPay, PayPong, Ipay.ua, City24, Приват24 и т.д.), такие операции осуществляются предоставляющим услуги без применения РРО.

Такая норма предусмотрена Законом Украины от 1 декабря 2020 № 1017-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций».

Напомним, Верховная Рада приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

Справка Finance.ua:

Применение РРО является обязательным, если плательщик единого налога второй-четвертой групп в календарном году превысил объем дохода 1 млн гривен.

За нарушение работы с РРО на предприятие налагаются штрафы. Более о таких санкциях можно узнать по ссылке.