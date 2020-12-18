На сайте Нафтогаза отныне можно мониторить цены на газ в Украине и Европе

Нафтогаз Украины обнародовал аналитические панели для мониторинга цен и запасов природного газа в Украине и Европе.
Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что аналитики НАК “Нафтогаз Украины” создали аналитические панели (дашборды) для мониторинга цен и запасов природного газа в Украине и Европе. Дашборды доступны на сайте Нафтогаза для свободного использования потребителями, экспертами и участниками рынка.
Аналитические панели позволяют оперативно отслеживать и детального анализировать рыночные тенденции. Информация публикуется на базе данных Нафтогаза, АО «Укртрансгаз» и ООО «Украинская энергетическая биржа» (УЭБ).
«Соответствующая информация доступна на дашборде «Цены на природный газ в Украине» и отражает влияние на цены нормативно-правовой базы, регулирующей поставки газа в Украину. В частности, можно наглядно сравнить и изобразить графически, как менялась цена газа для населения во время режима наложения специальных обязанностей (ПСО) и в условиях свободного рынка», – говорится в сообщении.
Дашборд «Запасы газа в Украине и Европе» дает доступ к данным (в кубометрах и энергетических единицах), об общей мощности и объеме газа в странах, подключенных к системе отображения данных AGSI+. Оператор украинских хранилищ газа Укртрансгаз (100% акций которого принадлежит Нафтогазу) раскрывает соответствующие данные с 2015 года и таким образом Украина первой из стран, не являющихся членом ЕС, подключилась к системе прозрачного отображения данных по стандартам ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE). Итого к системе подают свои данные операторы газовых хранилищ из 22 стран.
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