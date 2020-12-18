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На сайте Нафтогаза отныне можно мониторить цены на газ в Украине и Европе

На сайте Нафтогаза отныне можно мониторить цены на газ в Украине и Европе

Нафтогаз Украины обнародовал аналитические панели для мониторинга цен и запасов природного газа в Украине и Европе.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что аналитики НАК “Нафтогаз Украины” создали аналитические панели (дашборды) для мониторинга цен и запасов природного газа в Украине и Европе. Дашборды доступны на сайте Нафтогаза для свободного использования потребителями, экспертами и участниками рынка.

Аналитические панели позволяют оперативно отслеживать и детального анализировать рыночные тенденции. Информация публикуется на базе данных Нафтогаза, АО «Укртрансгаз» и ООО «Украинская энергетическая биржа» (УЭБ).

«Соответствующая информация доступна на дашборде «Цены на природный газ в Украине» и отражает влияние на цены нормативно-правовой базы, регулирующей поставки газа в Украину. В частности, можно наглядно сравнить и изобразить графически, как менялась цена газа для населения во время режима наложения специальных обязанностей (ПСО) и в условиях свободного рынка», – говорится в сообщении.

Дашборд «Запасы газа в Украине и Европе» дает доступ к данным (в кубометрах и энергетических единицах), об общей мощности и объеме газа в странах, подключенных к системе отображения данных AGSI+. Оператор украинских хранилищ газа Укртрансгаз (100% акций которого принадлежит Нафтогазу) раскрывает соответствующие данные с 2015 года и таким образом Украина первой из стран, не являющихся членом ЕС, подключилась к системе прозрачного отображения данных по стандартам ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE). Итого к системе подают свои данные операторы газовых хранилищ из 22 стран.

Справка Finance.ua:

  • Рыночные механизмы на рынке природного газа в полной мере заработают только с началом следующего отопительного сезона.
  • Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг одобрила очередные проекты постановлений о новых тарифах для операторов газораспределительных сетей (облгазов) с января 2021 года.
  • Около половины облгазов продолжают включать в платежки на газ большие начисления, так называемые “коэффициенты”.

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По материалам Finance.UA
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