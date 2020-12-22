В 2021 году запланировано 5 этапов повышения пенсий

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала в интервью Фактам о перспективах повышения пенсий в Украине.
“У нас накопилось много перекосов и несправедливостей в пенсионной системе. Например, некоторые пенсионные выплаты вообще не подпадают под индексацию. Сейчас мы постепенно наводим порядок с этими перекосами, это требует законодательных изменений. В течение 2020 года проанализировали имеющиеся ресурсы, а также все группы пенсионеров, и помогали адресно самым пожилым пенсионерам, одиноким”, – сообщила Лазебная.
По ее словам, за прошлый год средняя пенсия выросла с 3 тысяч гривен до 3 тысяч 400 гривен.
“К тому же в начале 2020 года 4 миллиона пенсионеров получали пенсии меньше 2 тысяч гривен. В результате комплексной программы удалось для более 2,2 миллиона человек увеличить пенсии. И это в условиях коронавируса и падения экономики, когда ресурсов у государства не хватает. Но мы понимали, что эти люди в первую очередь нуждаются в помощи”, – сказала она.
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