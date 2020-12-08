В Украине могут перенести индексацию пенсий в 2021 году

Перерасчет пенсионных выплат в Украине откладывается до марта 2021 года.
Об этом 13 ноября сделал заявление министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи с представителями СМИ.
Как проинформировал министр финансов, деньги в бюджете на индексацию пенсий, которая проходит ежегодно, есть. Однако, по словам Марченко, в Минфине договариваются о сроках. В лучшем случае – пенсии пересчитают в марте. Но может так случиться, что и позже.
Марченко назвал причину отсрочки индексации пенсионных выплат. В финансировании ПФУ (Пенсионного фонда) накопилось огромное количество нерешенных проблем.
“Это проблема, которая требует системного решения. Модернизация должна быть глобальной. Возможностей то «побелить», то «покрасить», то «подкрутить» – уже нет. Трансферты Пенсионному фонду в 2021-м будут достигать 195 миллиардов. Это – ответ тем, кто сомневается, что нужны радикальные изменения», – сказал министр.
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