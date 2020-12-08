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Накопительные пенсии в Украине: когда их будут вводить

Накопительные пенсии в Украине: когда их будут вводить

Введение накопительной пенсионной системы в Украине, по которой работодатель платит вдвое больше работника, будет плавным. Однако в следующем году оно не начнется, поскольку в целом этот законопроект еще не готов для вынесения в зал.

Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью сайту “Сегодня”.

“Мы не будем ничего повышать в 2021 году. Этот проект не для 2021 года. Я это ответственно заявляю. Будет это в 2022 году или позже – это вопрос к Кабинету министров и комитету ВР по вопросам социальной политики. Но я считаю, что, если играть в эту игру, проект должен быть долгосрочным. Должен быть постепенный перевод на накопительную систему, без резких движений”, – говорит глава комитета.

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Он напомнил, что сейчас законопроект предлагает вводить новые пенсионные ставки по принципу:

  • 1% платит сотрудник, 2% – работодатель;
  • 2% платит сотрудник, 4% – работодатель и т.д.

“Но это, опять-таки, пока обсуждается, нет какого-то решения. В некоторых странах такая модель применяется и работает успешно. Но посмотрим, до чего договорятся”, – добавил Гетманцев.

Комментируя вопрос, готово ли государство противостоять масштабным мошенническим схемам с пенсионными накоплениями в частных фондах, экономист пожаловался, что “схемы” возможны везде: “Но у нас банковская система функционирует вполне стабильно. Если не считать банк “Аркада”, который по своим функциями не совсем банк, то уже два года у нас нет ни одного банка, который был бы признан неплатежеспособным. Но ведь банки тоже оперируют чужими деньгами”.

Сегодня у банков абсолютно разная форма собственности, разное происхождение капитала, но в целом абсолютно белая, нормально функционирующая банковская система, которая приносит пользу стране, отметил Гетманцев.

“Пенсионный фонд, конечно, имеет больше рисков, связанных со временем хранения средств. Но при профессионально разработанных требованиях, я думаю, мы не будем иметь абсолютно никаких проблем, связанных с мошенничеством”, – считает глава комитета.

Справка Finance.ua:

  • В комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Верховной Рады поступил текст правительственного законопроекта о накопительной профессиональной пенсионной системе для лиц с тяжелыми профессиями.
  • Кабмин одобрил проект закона о накопительной профессиональной пенсионной системе. Такое распоряжение принято на заседании 18 ноября. Проект касается работников, занятых на вредных предприятиях.

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По материалам Сегодня
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