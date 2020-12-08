0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 72 0

Запустили дополнительный портал по вопросам получения пособия от государства

Запустили дополнительный портал по вопросам получения пособия от государства

В Украине запущен Портал для предпринимателей с целью информирования бизнеса о программах поддержки во время карантина.

Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщила пресс-служба Минэкономики.

“Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сообщил о дополнительном ресурсе – информационной странице о программах поддержки бизнеса во время карантина. Портал запущен Минэкономики и Офисом развития МСП, с которым можно ознакомиться по ссылке”, – говорится в сообщении.

Что есть на сайте:

  • пошаговые инструкции, как воспользоваться новыми программами;
  • актуальная информация о действующих мерах поддержки;
  • отдельный функционал для онлайн-обращений и получения квалифицированных разъяснений.

“Вся информация о трех программах есть на специальном информационном портале. Если для кого-то недостаточно информации, то можно задать вопрос в электронной форме. Кроме того, онлайн чат на портале “Дія””, – отметил министр Игорь Петрашко.

Отдельно министр отметил нескольких важных акцентов программ поддержки и объяснил детали на примерах.

“По программе поддержки «Помощь работникам и ФЛП. 8 000 грн». Если ФЛП имеет 10 наемных работников, то все его 10 наемных работников + ФЛП получают компенсацию в 8 тысяч гривен. Это довольно достойная помощь с нашей точки зрения на закрытие локдауна”, – отметил министр.

В частности, сумма в 8 тысяч гривен предоставляться тем ФЛПам, деятельность которых указана в перечне КВЭД. Вместе с тем, те работодатели, которые не подпали под основной перечень, могут воспользоваться программой «Пособие работодателям до 8000 грн».

“Там, где КВЭДы не в локдауне, но предприятие пострадало, документы должен представить работодатель. Если работник получает 16 тысяч гривен, то компенсация может быть 8000 гривен – максимально. Опять же, эта программа не относится к ФЛП”, – пояснил министр.

Finance.ua решил спросить читателей портала, поможет ли бизнесу президентская выплата в 8 тысяч. Подавляющее большинство опрошенных заявили о том, что этих средств будет недостаточно для того, чтобы поддержать предприятие во время кризиса. Таких среди респондентов оказалось 61%.

Справка Finance.ua:

  • Министр экономики Игорь Петрашко рассказал, почему в рамках программ поддержки бизнеса во время введенного правительством локдауна физические лица-предприниматели получат помощь в размере восемь тысяч гривен.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.