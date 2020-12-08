Запустили дополнительный портал по вопросам получения пособия от государства

В Украине запущен Портал для предпринимателей с целью информирования бизнеса о программах поддержки во время карантина.

Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщила пресс-служба Минэкономики.

“Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сообщил о дополнительном ресурсе – информационной странице о программах поддержки бизнеса во время карантина. Портал запущен Минэкономики и Офисом развития МСП, с которым можно ознакомиться по ссылке”, – говорится в сообщении.

Что есть на сайте:

пошаговые инструкции, как воспользоваться новыми программами;

актуальная информация о действующих мерах поддержки;

отдельный функционал для онлайн-обращений и получения квалифицированных разъяснений.

“Вся информация о трех программах есть на специальном информационном портале. Если для кого-то недостаточно информации, то можно задать вопрос в электронной форме. Кроме того, онлайн чат на портале “Дія””, – отметил министр Игорь Петрашко.

Отдельно министр отметил нескольких важных акцентов программ поддержки и объяснил детали на примерах.

“По программе поддержки «Помощь работникам и ФЛП. 8 000 грн». Если ФЛП имеет 10 наемных работников, то все его 10 наемных работников + ФЛП получают компенсацию в 8 тысяч гривен. Это довольно достойная помощь с нашей точки зрения на закрытие локдауна”, – отметил министр.

В частности, сумма в 8 тысяч гривен предоставляться тем ФЛПам, деятельность которых указана в перечне КВЭД. Вместе с тем, те работодатели, которые не подпали под основной перечень, могут воспользоваться программой «Пособие работодателям до 8000 грн».

“Там, где КВЭДы не в локдауне, но предприятие пострадало, документы должен представить работодатель. Если работник получает 16 тысяч гривен, то компенсация может быть 8000 гривен – максимально. Опять же, эта программа не относится к ФЛП”, – пояснил министр.

Finance.ua решил спросить читателей портала, поможет ли бизнесу президентская выплата в 8 тысяч. Подавляющее большинство опрошенных заявили о том, что этих средств будет недостаточно для того, чтобы поддержать предприятие во время кризиса. Таких среди респондентов оказалось 61%.

Справка Finance.ua:

Министр экономики Игорь Петрашко рассказал, почему в рамках программ поддержки бизнеса во время введенного правительством локдауна физические лица-предприниматели получат помощь в размере восемь тысяч гривен.

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