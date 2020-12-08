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В "Нафтогазе" рассказали, сколько длится рассмотрение обращения по изменению газопоставщика

В "Нафтогазе" рассказали, сколько длится рассмотрение обращения по изменению газопоставщика

Сейчас в Украине подать документы на смену поставщика можно за считаные минуты онлайн, а ждать рассмотрения придется около недели.

Так происходит в “Нафтогазе”, сообщил Алексей Хабатюк, заместитель главы департамента энергоэффективности “Нафтогаза” на телеканале “Эспрессо”.

“Сама процедура (изменения газопоставщика. – Ред.), по-моему, сейчас максимально упрощена. Например, у нас, в “Нафтогазе”, сама процедура подачи документов, если это делать через наших партнеров, – а мы сотрудничаем с ПриватБанком, – через приложение Приват24, по словам клиентов, занимает буквально 5 минут”, – сказал Хабатюк.

По его словам, дальше идет процедура рассмотрения документов.

“Поскольку сейчас многие клиенты хотят сменить поставщика, то рассмотрение этих документов может занимать и неделю. В отдельных случаях может длиться дольше, если потребуются дополнительные документы. Потому что есть такие случаи, когда владелец дома один, а счета были на другого владельца. Но это, скажем так, более экзотические случаи”, – пояснил Хабатюк.

Справка Finance.ua:

  • Процедура смены поставщика газа в Украине упростилась в разы.
  • Жители столицы могут выбрать своим поставщиком газа.
  • Потребители природного газа жалуются на то, что часть облгазов не указывает ЕІС-код потребителя на платежках, который нужен для смены поставщика газа.
По материалам Espreso.tv
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