В "Нафтогазе" рассказали, сколько длится рассмотрение обращения по изменению газопоставщика

Сейчас в Украине подать документы на смену поставщика можно за считаные минуты онлайн, а ждать рассмотрения придется около недели.
Так происходит в “Нафтогазе”, сообщил Алексей Хабатюк, заместитель главы департамента энергоэффективности “Нафтогаза” на телеканале “Эспрессо”.
“Сама процедура (изменения газопоставщика. – Ред.), по-моему, сейчас максимально упрощена. Например, у нас, в “Нафтогазе”, сама процедура подачи документов, если это делать через наших партнеров, – а мы сотрудничаем с ПриватБанком, – через приложение Приват24, по словам клиентов, занимает буквально 5 минут”, – сказал Хабатюк.
По его словам, дальше идет процедура рассмотрения документов.
“Поскольку сейчас многие клиенты хотят сменить поставщика, то рассмотрение этих документов может занимать и неделю. В отдельных случаях может длиться дольше, если потребуются дополнительные документы. Потому что есть такие случаи, когда владелец дома один, а счета были на другого владельца. Но это, скажем так, более экзотические случаи”, – пояснил Хабатюк.
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