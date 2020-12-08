Вакцинация от коронавируса в Украине: кто получит и будет ли платной

Украинское правительство надеется, что вакцина от коронавируса будет бесплатной для всего населения. Такую идею можно будет реализовать благодаря сотрудничеству с глобальной программой COVAX.

Этот фонд создали Глобальный альянс по вакцинации (GAVI), ВОЗ и правительства нескольких стран. Его цель – обеспечить сбалансированное и справедливое распределение вакцин между странами.

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Как рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, наша первая заявка для участия в программе уже одобрена – по ней Украина получит 8 млн доз бесплатно. Этого должно хватить для вакцинации 4 млн человек.

“Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций также”, – отметил он.

Стоимость вакцины. По словам Ляшко, “одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. Полноценная прививка, две дозы – 14 долларов (394 грн по текущему курсу)”.

В плане бюджета на 2021 год на закупку заложено 2,6 миллиарда гривен. На эту сумму Украина сможет приобрести по специальной цене вакцину для 6,6 млн человек.

Какие вакцины сможет получить Украина. В рамках программы COVAX Украине будут доступны все перспективные разработки. В механизм, в частности, включены такие препараты: Inovio, США; Moderna, США; CureVac, Германия; разработка Института Пастера / “Мерк” / “Темис”, Франция / США / Австрия; разработка компании “Астра Зенека” / Оксфордского университета; разработка Университета Гонконга, Китай; Novavax, США; разработка компании “Кловер биофармасьютикалс”, Китай; разработка Университета Квинсленда / CSL, Австралия.

Кроме того, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина находится практически на стадии подписания договоров с такими компаниями: Pfizer; Moderna; Sinovac; Sinopharm.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что в бюджете, вероятно, не хватит денег на вакцинацию всех людей, входящих в группы риска.

“Вследствие того, что в бюджете на следующий год предусмотрено 2,6 млрд гривен на вакцину, а это ничтожно маленькая цифра, мы не в состоянии будем вакцинировать за эти деньги то количество людей, которых мы обязаны вакцинировать. Это группы риска как по профессиональным качествам, так и по возрасту либо по медицинским показателям – это более 20 млн человек”, – рассказал он.

Как один из вариантов решения этой проблемы, по словам Степанова, – отказ от других закупок, чтобы “саккумулировать максимально деньги – это около 2,5 млрд гривен еще”.

Украинцы, не входящие в группу риска, смогут сделать прививку за деньги. К примеру, в частных клиниках и медицинских кабинетах.

Справка Finance.ua:

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