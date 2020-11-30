Вакцина против COVID-19 должна быть доступной для всех, - ВОЗ

Руководитель отдела по иммунизации при европейском отделении Всемирной организации здравоохранения Сиддхартха Датта заявил, что вакцину от коронавируса необходимо сделать доступной для всех. По его словам, к концу 2021 года объем вакцин составит 2 миллиарда доз.
“В рамках глобальной солидарности вакцина от COVID-19 должна быть доступной для всех, и я думаю, что это является и остается нашей главной предпосылкой”, – заявил он.
Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что получили данные о вакцине от Pfizer и BioNTech и рассматривает их на предмет “возможного включения в список для использования в чрезвычайных ситуациях” – эталона для стран, разрешающих национальное использование.
Позже региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге назвал перспективы вакцин против COVID-19 феноменальными и заявил, что они потенциально могут изменить “правила игры”.
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