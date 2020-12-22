Новые налоги в 2021 году - Гетманцев

Новые налоги в 2021 году вводить не планируется. Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью.

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“Ряд изменений, конечно, будет, но речь не идет о новых налогах. Возьмем, например, так называемый налог на Гугл. Его распиарили как новый, но это не новый налог. Мы просто корректируем существующую систему взимания НДС, чтобы заставить транснациональные корпорации платить налоги в Украине. Сейчас за рекламу в интернете налоги почему-то не берутся. А за борд на улице – берутся”, – отметил он.

По его словам, “ничего повышать” в 2021 году не будут. “Как я уже сказал, этот проект не для 2021 года. Я это ответственно заявляю. Будет ли это в 2022 году или позже – это вопрос к Кабинету министров и Комитету ВР по социальной политике. Но я считаю, что, если играть в эту игру, проект должен быть долгосрочным. Должен быть постепенный перевод на накопительную систему, без никаких резких движений”, – отметил он.

Справка Finance.ua:

В Минэкономики ранее рассказали, что налоги для бизнеса в Украине увеличивать не планируют, но работают над тем, чтобы налогов было меньше.

С 1 января 2021 года для физических лиц – предпринимателей меняется порядок ведения учета доходов и расходов.